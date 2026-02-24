나주시 '제23회 나주시장기 배드민턴대회' 성료

12개 클럽 250여 명 참가…생활체육 저변 확대

남산클럽 종합우승 차지·스포츠로 하나 된 나주

전남 나주시가 시민 생활체육 활성화와 지역 공동체 화합을 위한 '제23회 나주시장기 배드민턴대회'를 성황리에 개최하며 건강한 스포츠 도시의 면모를 다시 한번 확인했다.

나주시는 지난 22일 나주 반다비체육센터에서 열린 '제23회 나주시장기 배드민턴대회'를 성공적으로 마무리했다고 24일 밝혔다.

이번 대회는 나주시배드민턴협회가 주최 및 주관했다. 지역 내 12개 클럽 소속 동호인과 관계자 등 250여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

행사는 개회식과 축사, 공로패 시상, 선수대표 선서, 경품 추첨 등으로 진행됐으며 참가 선수들은 연령별 경기를 통해 그동안 갈고닦은 기량을 선보였다.

스포츠를 매개로 세대와 클럽 간 우의를 다지고 지역 공동체의 결속을 다지는 뜻깊은 시간이 됐다.

종합 순위는 남산클럽이 1위를 차지했으며 2위 빛가람클럽, 3위 금천클럽이 뒤를 이었다.

각 클럽은 조직적인 팀워크와 뛰어난 경기력으로 관중들의 큰 박수를 받았다.

나주시 관계자는 "이번 대회가 시민들이 함께 소통하며 건강한 여가문화를 향유하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 생활체육 저변 확대와 시민 건강 증진을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





