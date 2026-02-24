"'강북 모텔 연쇄 살인', 약물 효력 실험이었을 가능성"

본격적 범행 착수 전 도구 효과 테스트

"경찰 압수수색 과정서 다양한 약물 나와"

서울 강북 한 모텔에서 남성 2명을 연이어 살해해 충격을 준 20대 A씨의 범행이 '실험' 성격일 수 있다는 분석이 나왔다. 본격적인 범행에 앞서 범행 도구의 효력을 확인하는 과정이었다는 주장이다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 24일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'와 진행한 인터뷰에서 "남자친구를 대상으로 (범행 도구를) 실험한 것"이라고 밝혔다. '약을 먹이니 4시간가량 꼼짝 못 한다'는 사실을 인지한 뒤 본격적인 살인에 착수했다는 게 그의 분석이다.

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 지난 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

앞서 강북구 모텔 연쇄살인사건 피의자 20대 여성 A씨는 향정신성 의약품이 섞인 음료로 20대 남성 3명을 숨지거나 다치게 한 혐의로 지난 19일 구속 송치됐다. 1차 범행 대상이었던 남자친구 B씨는 병원으로 이송됐다가 회복했다. 이후 A씨는 다른 피해자를 대상으로 2차, 3차 범죄를 실행해 옮겼다. 다른 피해자들은 모두 사망했다.

오 교수는 "(1차 범행 이후) 메시지를 던져 거기에 끌려 들어오는 남성들을 대상으로 범행을 했다"며 "(피해 남성들은) 더 좋은 먹잇감이었다"고 설명했다.

오 교수는 A씨의 3차 범행 동기에 대해 "경찰이 이미 자신을 (용의자로) 특정했기 때문에 한 명이라도 더 범행하는 쪽으로 결심했을 가능성"이 있다며 "인간관계를 조종 및 통제하려는 욕구가 극단적으로, 기이하게 변질한 형태로 발현된 것"이라고 추측했다. A씨가 중학교 중퇴 이후 고등학교에서도 퇴학 처리된 점, '도벽이 있었다', '주변 사람들을 이간질했다' 등 주변인 진술이 나온 점 등을 근거로 "일종의 충동 통제 장애 가능성을 의심할 수 있다"고 견해를 전했다.

오 교수는 "경찰의 압수수색 과정에서 나오는 다양한 약물을 보면 다음 범행도 준비하고 있지 않았겠나"라고 추측했다.

한편 A씨는 살인, 특수상해, 마약류관리에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 현재 검찰 수사를 받고 있다.





임주형 기자



