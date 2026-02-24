본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“바다는 연결돼 있다” 국립부경대-규슈대, 환경·해양 공동연구 시동

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.24 14:25

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동연구·인턴십 3월 11일까지 진행… 글로벌 몰입형 연수 확대

부산의 국립부경대학교가 일본 규슈대학교와 손을 잡고 해양·환경 분야의 '글로벌 스탠다드' 선점에 나섰다.


국립부경대 환경·해양대학(학장 이태윤)과 규슈대학교 학제 간 혁신·과학학부(학장 아라야 쿠니오)는 23일 오후 환경해양관 1층 융복합강의실에서 국제 학술교류·인턴십 행사를 개최했다.

두 대학은 학술교류를 통한 학생 연구역량 강화와 특성화된 연구 체제 확립을 위해 이번 프로그램을 마련했으며, 행사는 이날부터 3월 11일까지 진행된다.

국립부경대가 日규슈대와 국제 학술교류와 인턴십을 열고 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대가 日규슈대와 국제 학술교류와 인턴십을 열고 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램에는 규슈대 강익준 교수와 학생 11명이 참여했다. 이들은 국립부경대 10개 연구실에 각각 배정돼 지도교수·재학생들과 공동연구와 인턴십 활동을 수행한다.


또 두 대학 학생들은 국립부경대 수산과학연구소와 실습선·탐사선 등 관련 시설을 견학하고 현장실습에 참여한다. 부산과 경주 지역 명소를 방문하는 문화교류 활동도 병행해 학문적 교류를 넘어 상호 이해를 넓히는 시간을 갖는다.


두 대학은 기존 학술교류 협정 체결 대학으로 협력을 이어오고 있으며, 이번 행사를 계기로 글로벌 몰입형 연수 프로그램을 공동 기획하는 등 교류를 확대해 나갈 계획이다.

이태윤 학장은 "환경·해양과학 분야에서 우리 대학의 강점을 적극 활용한 이번 프로그램을 통해 학생들의 글로벌 역량을 키우고, 한일 간 글로벌 네트워크를 구축하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기