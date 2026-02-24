밀양 산불 20시간 만에 주불 진화 … 인명피해 없어

경남 밀양 삼랑진읍 산불 현장에서 특수진화대원이 불길을 진압하고 있다. 산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 23일 오후 4시 10분께 발생한 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 산불이 20시간의 사투 끝에 잡혔다.

산림청 중앙사고수습본부는 24일 낮 12시 30분께 밀양 산불의 주불 진화를 완료했다고 밝혔다.

진화에는 산불진화헬기 총 52대, 진화장비 총 318대, 진화인력 연인원 1511명 등 산림청, 경상남도, 밀양시를 비롯해 행정안전부, 국방부, 소방청, 경찰청, 기상청 등 산불유관기관의 가용 자원이 총동원됐다.

산불로 피해가 예상되는 면적인 산불영향구역은 축구장 200개 크기 규모인 143㏊로 추정됐다.

밤새 산불이 번져 인근 요양병원 환자와 3개 마을 주민 등 156명이 자택과 삼랑진초등학교, 동양마을회관, 배양마을회관 등에 대피했으나 인명피해는 없었다.

소방대원이 경남 밀양시 삼랑진읍 산불이 인근 요양병원에 번지지 않게 방수포를 쏘고 있다. 경남소방본부 제공 원본보기 아이콘

앞서 산림 당국은 23일 오후 5시 20분 산불 확산 대응 1단계, 24일 오전 2시 산불 확산 대응 2단계를 연이어 발령했다.

또 24일 0시부로 산불 현장 통합지휘권한을 밀양시장에서 산림청장 직무대리로 전환했다.

소방 당국은 지난 23일 오후 5시께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 소방 대응 1단계를 발령했고, 오후 5시 39분께 국가소방동원령을 내렸다.

산불이 일몰을 앞두고 발생해 헬기가 뜰 수 있는 시간이 제한됐고 발생 직후 건조한 대기와 강한 바람을 타고 번지면서 진화에 다소 어려움을 겪었다.

당국은 밤샘 진화에 이어 24일 해가 뜨는 것과 동시에 헬기를 재투입해 주불 잡기에 나섰다.

그러다 이날 오전 11시 삼랑진읍 일대에 비가 내리기 시작하면서 진화에 속도가 더해져 마침내 주불 진화를 성공했다.

당국은 정확한 산불 원인과 피해 규모 등을 조사하는 동시에 낙엽 등에 숨은 불을 찾아내 끄는 등 잔불 정리와 뒷불 감시에 집중할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



