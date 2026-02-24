본문 바로가기
구미소방서, 주택용 소방시설로 우리 집 안전

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.24 13:26

시계아이콘00분 36초 소요
단독경보형 감지기 경보음 신속한 대피 유도

경북 구미소방서는 24일 주택 화재로부터 시민의 소중한 인명과 재산을 보호하기 위해 '주택용 소방시설' 설치 홍보 활동을 적극 추진 중이라고 밝혔다.

'주택용 소방시설' 설치 홍보 포스터/구미소방서 제공

주택용 소방시설은 소화기와 단독경보형 감지기를 말한다. 관련 법령 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 에 따라 아파트와 기숙사를 제외한 모든 일반 주택에 의무적으로 설치해야 하는 소방시설이다.


단독경보형 감지기는 화재 발생 시 연기를 감지해 경보음을 울려 신속한 대피를 유도하며, 소화기는 화재 초기 단계에서 소방차 한 대와 맞먹는 위력을 발휘해 피해 확산을 막는 데 결정적인 역할을 한다.

이에 구미소방서는 시민들이 일상생활 속에서 자연스럽게 안전 수칙을 접할 수 있도록 버스정류장 정보시스템(BIS)을 활용한 홍보 영상을 송출하는 등 시민들의 이동 동선에 맞춘 시각적 홍보를 강화하고 있다.


또한 전통시장과 다중이용시설을 중심으로 한 현장 캠페인과 공식 SNS 채널을 통한 비대면 홍보를 병행하며, 시민들이 주택용 소방시설의 중요성을 보다 쉽게 체감할 수 있도록 다각적인 홍보 노력을 기울이고 있다.


조유현 구미소방서장은 "주택용 소방시설은 화재로부터 가족의 생명을 지킬 수 있는 가장 쉽고 확실한 방법"이라며 "모든 가정에서는 반드시 소화기와 감지기를 설치하고, 주기적인 점검을 통해 정상 작동 여부를 확인해 달라"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
