증권사 부장 주가조작 가담 의혹…검찰, 대신증권 압수수색

시세조종 세력과 공모 의심

검찰이 한 증권사 간부가 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 주가를 조작한 혐의를 포착하고 강제수사에 나섰다.

서울 중구에 위치한 대신증권 본사. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 24일 오전부터 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 A씨가 재직했던 대신증권 본사 등에 대한 압수수색을 진행 중이다.

A씨는 대신증권 한 지점에서 부장급 직원으로 근무하던 지난해 초 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 B사의 시세조종에 가담한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

대신증권 측도 지난해 이런 사실을 파악하고 자체감사를 벌인 뒤 서울 남대문경찰서에 자본시장법·금융실명법·전자금융거래법 위반 혐의로 A씨를 고발했다. A씨는 연말께 면직 처리됐다.

대신증권 관계자는 "관련 조사에 성실히 협조하고 있다"고 말했다.





이지예 기자 easy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>