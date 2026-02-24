본문 바로가기
증권사 부장 주가조작 가담 의혹…검찰, 대신증권 압수수색

이지예기자

입력2026.02.24 12:02

시세조종 세력과 공모 의심

검찰이 한 증권사 간부가 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 주가를 조작한 혐의를 포착하고 강제수사에 나섰다.


서울 중구에 위치한 대신증권 본사. 연합뉴스

서울 중구에 위치한 대신증권 본사. 연합뉴스

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 24일 오전부터 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 A씨가 재직했던 대신증권 본사 등에 대한 압수수색을 진행 중이다.

A씨는 대신증권 한 지점에서 부장급 직원으로 근무하던 지난해 초 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 B사의 시세조종에 가담한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.


대신증권 측도 지난해 이런 사실을 파악하고 자체감사를 벌인 뒤 서울 남대문경찰서에 자본시장법·금융실명법·전자금융거래법 위반 혐의로 A씨를 고발했다. A씨는 연말께 면직 처리됐다.


대신증권 관계자는 "관련 조사에 성실히 협조하고 있다"고 말했다.




이지예 기자 easy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

