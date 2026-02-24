하반기 특별·광역시 고용률 첫 하락…쉬었음 등 14만명 ↑

"고용 상황 좋지 않은 청년층 비중 높아"



지난해 하반기 특별·광역시 구 지역 고용률이 관련 통계 작성 이래 처음으로 하락했다. 내수침체 속에 취업 시장에서 어려움을 겪는 청년층 비중이 시나 군 지역 대비 높은 인구 구조가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

통계청이 24일 발표한 '2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표'에 따르면 전국 7개 특별·광역시 구 지역의 취업자는 1158만9000명으로 1년 전보다 4만명 감소했다.

고용률은 58.8%로 1년 전보다 0.2% 포인트 내렸다. 2021년 관련 통계를 작성한 이후 하반기 기준 처음으로 하락했다.

통계청 관계자는 "전반적으로 청년층 고용이 좋지 않은 상황에서 구 지역은 시 지역이나 군 지역에 비해 청년층이 인구 비중이 높아 영향을 더 크게 받았다"면서 "취업자 수는 건설업, 도소매업, 정보통신업 등에서 감소했다"고 설명했다.

지역별로 보면 인천광역시 옹진군의 고용률이 79%로 가장 높았고 다음으로 대구광역시 군위군(76.3%), 부산광역시 강서구(69.3%)가 뒤를 이었다.

9개 도 시 지역의 취업자는 1417만8000명으로 전년 동기 대비 11만6000명 증가했다. 고용률은 1년 전과 동일한 62.4%였다.

충청남도 당진시가 72.9%로 가장 높았고, 제주특별자치도 서귀포시(72.1%), 경상북도 상주시(69.8%)가 뒤를 이었다.

군 지역의 취업자는 210만4000명으로 전년 동기 대비 1만1000명 감소했다. 고용률도 68.9%로 0.5%포인트 하락했다.

경상북도 울릉군이 83.2%로 가장 높았고 전라남도 신안군(78.2%), 강원특별자치도 화천군(76.7%) 순이었다.

실업률은 7개 특별·광역시 구 지역에서 3.6%로 1년 전보다 0.2%포인트 상승했다. 실업자는 43만3000명으로 같은 기간 1만8000명 늘었다.

서울특별시 관악구(5.7%), 인천광역시 부평구(5.6%), 울산광역시 동구(5.2%) 등에서 높았다.

9개 도 시 지역의 실업자는 43만1000명으로 전년 동기 대비 1만4000명 증가했고, 실업률은 2.9%로 전년과 같았다.

경기도 의정부시(5.3%), 경상북도 구미시(4.9%), 전라남도 순천시(3.4%) 등에서 높았다.

군 지역의 실업자는 2만7000명으로 전년 동기 대비 3000명 증가했고, 실업률은 1.3%로 0.2%포인트 상승했다.

전라남도 화순군(3.2%), 충청북도 진천군(2.9%), 경상북도 울진군(2.8%) 등에서 높았다.

비경제활동인구도 계속 늘었다. 특별·광역시 구 지역의 비경제활동인구는 769만명으로 전년 동기 대비 3만4000명 증가했다. 시 지역 비경제활동인구는 811만5000명으로 1년 전보다 5만6000명 증가했다. 군 지역은 92만4000명으로 같은 기간 1만6000명 늘었다.

특히 '쉬었음', '취업 준비' 등으로 분류되는 '기타' 비경제활동인구는 모든 지역에서 증가했다. 구 지역에서는 전년 대비 14만1000명이 증가했고 시 지역에서는 5만9000명, 군 지역에서는 3만명 증가했다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



