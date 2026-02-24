본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

하반기 특별·광역시 고용률 첫 하락…쉬었음 등 14만명 ↑

세종=임온유기자

입력2026.02.24 12:00

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"고용 상황 좋지 않은 청년층 비중 높아"

지난해 하반기 특별·광역시 구 지역 고용률이 관련 통계 작성 이래 처음으로 하락했다. 내수침체 속에 취업 시장에서 어려움을 겪는 청년층 비중이 시나 군 지역 대비 높은 인구 구조가 영향을 미친 것으로 풀이된다.


하반기 특별·광역시 고용률 첫 하락…쉬었음 등 14만명 ↑
AD
원본보기 아이콘

통계청이 24일 발표한 '2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표'에 따르면 전국 7개 특별·광역시 구 지역의 취업자는 1158만9000명으로 1년 전보다 4만명 감소했다.

고용률은 58.8%로 1년 전보다 0.2% 포인트 내렸다. 2021년 관련 통계를 작성한 이후 하반기 기준 처음으로 하락했다.


통계청 관계자는 "전반적으로 청년층 고용이 좋지 않은 상황에서 구 지역은 시 지역이나 군 지역에 비해 청년층이 인구 비중이 높아 영향을 더 크게 받았다"면서 "취업자 수는 건설업, 도소매업, 정보통신업 등에서 감소했다"고 설명했다.


지역별로 보면 인천광역시 옹진군의 고용률이 79%로 가장 높았고 다음으로 대구광역시 군위군(76.3%), 부산광역시 강서구(69.3%)가 뒤를 이었다.

9개 도 시 지역의 취업자는 1417만8000명으로 전년 동기 대비 11만6000명 증가했다. 고용률은 1년 전과 동일한 62.4%였다.


충청남도 당진시가 72.9%로 가장 높았고, 제주특별자치도 서귀포시(72.1%), 경상북도 상주시(69.8%)가 뒤를 이었다.


군 지역의 취업자는 210만4000명으로 전년 동기 대비 1만1000명 감소했다. 고용률도 68.9%로 0.5%포인트 하락했다.


경상북도 울릉군이 83.2%로 가장 높았고 전라남도 신안군(78.2%), 강원특별자치도 화천군(76.7%) 순이었다.


실업률은 7개 특별·광역시 구 지역에서 3.6%로 1년 전보다 0.2%포인트 상승했다. 실업자는 43만3000명으로 같은 기간 1만8000명 늘었다.


서울특별시 관악구(5.7%), 인천광역시 부평구(5.6%), 울산광역시 동구(5.2%) 등에서 높았다.


9개 도 시 지역의 실업자는 43만1000명으로 전년 동기 대비 1만4000명 증가했고, 실업률은 2.9%로 전년과 같았다.


경기도 의정부시(5.3%), 경상북도 구미시(4.9%), 전라남도 순천시(3.4%) 등에서 높았다.


군 지역의 실업자는 2만7000명으로 전년 동기 대비 3000명 증가했고, 실업률은 1.3%로 0.2%포인트 상승했다.


전라남도 화순군(3.2%), 충청북도 진천군(2.9%), 경상북도 울진군(2.8%) 등에서 높았다.


비경제활동인구도 계속 늘었다. 특별·광역시 구 지역의 비경제활동인구는 769만명으로 전년 동기 대비 3만4000명 증가했다. 시 지역 비경제활동인구는 811만5000명으로 1년 전보다 5만6000명 증가했다. 군 지역은 92만4000명으로 같은 기간 1만6000명 늘었다.


특히 '쉬었음', '취업 준비' 등으로 분류되는 '기타' 비경제활동인구는 모든 지역에서 증가했다. 구 지역에서는 전년 대비 14만1000명이 증가했고 시 지역에서는 5만9000명, 군 지역에서는 3만명 증가했다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

새로운 이슈 보기