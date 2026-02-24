[포토] 의사봉 두드리는 김상훈 위원장

김상훈 재정경제기획위원회 위원장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안에 관한 공청회'에서 의사봉을 두드리고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>