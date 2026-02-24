코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다.
[포토] 5800선 아래로 떨어진 코스피
2026년 02월 24일(화)
코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다.
