24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.7원 오른 1444.7원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 4.7원 오른 1444.7원 개장
2026년 02월 24일(화)
24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.7원 오른 1444.7원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"어떡해" 13돈 금목걸이 실수로 물내려 '발 동동'…열차 화장실 뒤져 찾아줬다
"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
"눈물이 났다"…'성형 전후 내가 나란히' 1580만 회 조회수 폭발한 '논란의 셀카'
"엄마가 운전했다고 말해줘"…음주 역주행 20대, 모친에 허위 자백 요구
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여
"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산
치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"
BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대