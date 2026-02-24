본문 바로가기
식량작물 생산량 전국 1위 전남…예산 더 투입한다

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.24 08:55

역대 최대 예산 9,059억 투입
쌀 적정 생산 등 32개 사업 지원
전국 식량작물 생산 1위 기반
가격 경쟁력·기후 대응력 강화

전라남도가 9,059억 원 규모의 예산을 식량산업 분야에 투입한다. 전남도 제공

전라남도가 농업인 경영안정과 쌀 적정 생산, 재해 대응 역량 강화를 위해 올 한 해 식량 산업 분야 역대 최대 규모인 9,059억 원을 투입한다.


전남은 2024년 한 해 전국 식량작물 생산량(419만 톤) 가운데 84만 1,000t을 생산해 전국 1위를 기록했다. 이어 충남(75만 6,000t), 전북(66만 3,000t), 경북(53만 3,000t), 경기(41만 톤)가 뒤를 이었다.

전남도는 지난해 전국 최대 규모의 벼 재배면적 감축을 통해 쌀값 상승을 견인하고, 벼 깨씨무늬병을 농업재해로 인정받는 성과를 거뒀다.


이 같은 성과를 바탕으로 올해는 식량 산업 지원을 한층 확대해 쌀 적정 생산과 생산비 절감을 유도하고, 기후변화로 잦아진 각종 농업재해에 선제 대응해 농업인 경영안정을 강화할 방침이다.


농업인 경영안정을 위해 ▲공익직불제 4,680억 원, 벼 경영안정대책비 570억 원 ▲무기질 비료 가격안정 지원 99억 원 등 4개 사업에 총 5,463억 원을 지원한다.

쌀 적정 생산 분야는 ▲논콩·수급조절용 벼 등 전략 작물 직불금 806억 원 ▲두류·밀·감자 등 전략 작물 산업화 지원 175억 원 ▲논 타작물 재배 지원 30억 원 등 9개 사업에 1,054억 원을 투입한다.


농업재해 대비와 예방을 위해서는 ▲농작물 재해보험 1,864억 원 ▲농업인 안전 보험 153억 원 ▲벼 모판 단계 방제비 지원 9억 원 등 4개 사업에 2,032억 원을 지원한다.


농업 기계화 촉진과 경쟁력 제고를 위해 ▲다목적 소형 농기계 168억 원 ▲대규모 단지 시설·장비 지원(농산물 생산비 절감 지원사업) 129억 원 ▲공동영농 확산 지원사업 8억 원을 신규 반영하는 등 15개 사업에 510억 원을 투입한다.


유덕규 전남도 농축산식품국장은 "현장 목소리를 반영해 사업을 확대하고 신규 사업을 발굴한 만큼 식량 산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "쌀을 비롯해 밀·콩 등 주요 작물의 생산기반 확충과 재해 대응을 중점 추진해 농업인 소득 증대와 경영안정 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
