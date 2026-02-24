로저스 쿠팡 한국대표 美 의회 출석…질문에 묵묵부답

대규모 정보유출 사태로 논란이 되고 있는 한국의 쿠팡의 해럴드 로저스 한국법인 임시 대표가 23일(현지시간) 미국 연방 하원 법사위원회 청문회에 출석했다.

로저스 대표는 워싱턴DC의 연방 하원 법사위 회의장에서 열린 비공개 청문회에 참석해 증언했다. 이 자리에서 취재진이 '한국 소비자에게 할 말이 있느냐'는 질문을 던졌으나 로저스 대표는 별다른 답변을 내놓지 않았다.

이번 청문회는 하원 법사위 산하 행정·규제개혁·반독점 소위원회 주관으로 진행됐다. 앞서 소환장을 보낸 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 소위원회 위원장은 서한을 통해 "한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽을 만들고 있다"고 주장했다.

법사위는 특히 한국 정부가 쿠팡과 미국인 임원을 표적으로 삼아 기소하려는 움직임이 최근 한·미 무역 약속과 배치된다고 지적했다. 또한 한국 측 정부 기관과 쿠팡 간 통신 자료 등 기록 제출도 요구했다.

미 의회 측은 이번 청문회가 쿠팡을 옹호하고 한국 정부를 압박하기 위한 로비의 연장선이라는 해석도 나오고 있다.

한편 로저스 대표와 쿠팡은 현재 대규모 정보유출 축소, 증거 인멸, 국회 위증, 산업재해 은폐 등 여러 의혹과 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

한국 정부는 미 의회의 이날 청문회가 한미 간 '외교적 사안'으로 비화할 문제가 아니라 쿠팡 측의 로비를 받은 의회가 한국 정부를 압박하는 모습으로 이번 사태를 다루고 있는 것이라는 입장이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>