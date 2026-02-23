“논에 벼 대신 다른 작물 심으세요”…남양주시, 최대 550만원 지원

남양주시, ‘2026년 전략작물 직불제’ 시행

품목 확대·단가 인상…이모작 인센티브 추가 지급

경기 남양주시는 식량자급률을 높이고 쌀 수급 안정을 도모하기 위해 '2026년도 전략작물 직불제 사업'을 추진하고 23일부터 신청 접수한다고 밝혔다.

전략작물 직불제는 논에 벼 대신 밀, 깨, 하계조사료 등 전략작물을 재배하는 농업인에게 지원금을 지급하는 제도다. 시는 제도 추진을 통해 주요 식량작물의 자급 기반을 확대하고 농가의 안정적인 소득 기반을 강화할 계획이다.

올해부터는 직불 대상 품목을 확대하고 일부 품목의 지급 단가를 인상한다.

기존 하계작물인 두류, 가루쌀, 옥수수, 깨에 더해 수급 조절용 벼, 수수, 율무, 알팔파가 새롭게 포함된다. 하계조사료는 ha당 500만 원에서 550만원으로 인상되고 옥수수와 깨는 100만원에서 150만원으로 각각 상향한다.

아울러 이모작 인센티브 대상에 하계조사료를 추가해 ha당 100만원을 별도로 추가 지급한다.

지급 대상은 농업경영체로 등록된 농업인 등이다. 농외소득이 3700만원 미만이면서 전략작물을 1000㎡ 이상 재배해야 한다.

신청 기간은 △동계작물은 2월 23일부터 4월 3일 △하계작물은 2월 23일부터 5월 29일까지이며, 농지 면적이 가장 넓은 소재지의 관할 행정복지센터에서 접수하면 된다.

남양주시 관계자는 "이번 전략작물 직불제 확대는 쌀 수급 균형을 맞추고 농업인의 경영 안정을 뒷받침하기 위한 제도적 기반 강화 조치"라며 "지원단가 인상과 이모작 인센티브 확대 등 제도가 개선된 만큼 신청 기간 내 많은 농가가 참여해 실질적인 보탬이 되길 기대한다"고 말했다.





