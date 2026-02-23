본문 바로가기
금산군농업기술센터, '귀농귀촌대학' 교육생 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.23 17:04

언론사 홈 구독
영농기술, 기초 창업, 현장 실습· 견학 등

전입 5년 이내 귀농귀촌인, 귀농 예정자, 재촌 비농업인 등 대상

지난해 금산군 귀농귀촌대학 교육 모습(사진=금산군 제공)

지난해 금산군 귀농귀촌대학 교육 모습(사진=금산군 제공)

금산군농업기술센터가 귀농·귀촌을 희망하는 예비 농업인과 신규 전입자의 성공적인 농촌 정착을 지원하기 위해 오는 27일까지 2026년 귀농귀촌대학 교육생을 모집한다.


이번 귀농귀촌대학은 3월부터 11월까지 총 20회에 걸쳐 운영되며 금산군농업기술센터 교육장과 지역 내 선도 농가에서 이론 교육과 현장 실습을 병행해 진행된다.

교육 과정은 영농기술, 기초 창업, 현장 실습 및 견학 등으로 구성되며 농업 전반에 대한 이해를 높이고 실질적인 영농 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.


특히, 도시민이 농촌으로 이주하는 과정에서 겪을 수 있는 불편과 시행착오를 최소화하기 위해 도시와 농촌의 문화적 차이를 이해하고 극복할 수 있도록 지원함으로써 성공적이고 안정적인 농촌 정착을 유도할 계획이다.


신청 대상은 전입 5년 이내 귀농귀촌인, 귀농 예정자, 재촌 비농업인 등 신규 귀농귀촌인이며 관련 서류를 구비해 금산군농업기술센터 스마트농업과 귀농교육팀에 제출하면 된다.

2026년 금산군 귀농귀촌대학에 관한 자세한 내용은 금산군농업기술센터 스마트농업과 귀농교육팀에 문의하면 된다.


군 관계자는 "귀농귀촌대학은 단순한 교육을 넘어 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 실질적인 지원 프로그램"이라며 "귀농을 준비하는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
