청와대

김혜경 여사, 브라질 영부인에 '맞춤 한복' 선물

송승섭기자

입력2026.02.23 16:56

김혜경 여사가 23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한한 호잔젤라 여사와 환담 전 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

김혜경 여사가 23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한한 호잔젤라 여사와 환담 전 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

김혜경 여사는 23일 룰라 브라질 대통령과 함께 방한 중인 잔자 룰라 다 시우바 여사에게 맞춤 한복을 선물했다.


전은수 청와대 부대변인에 따르면 이날 김 여사와 잔자 여사는 청와대에 별도로 마련된 공간에서 우리 측이 마련한 선물을 살펴봤다.

선물은 두 여사가 지난 21일 서울 종로구 광장시장에서 맞춘 한복과 장신구였다. 한복은 연보라색 저고리와 연분홍색 치마로 구성됐다. 연분홍색 비녀와 뒤꽂이, 노리개, 꽃신도 함께 전시됐다.


김 여사는 완성된 한복을 보고 "와, 벌써 나왔네요. 생각보다 아름답네요"라고 감탄했다. 잔자 여사에게는 "나중에 입으면 더 아름다울 것 같다"고 인사를 건넸고, 잔자 여사는 한국어로 "감사합니다"라고 대답했다.


김 여사는 환담에서 "지난 주말 잔자 여사와 함께한 파주 국립민속박물관 방문 영상이 화제가 됐다"며 "특히 한복을 입은 SNS 장면 등이 보도돼 우리 국민 사이에서 큰 인기를 얻고 있다"고 전했다.

김혜경 여사와 호잔젤라 다시우바 브라질 영부인이 23일 서울 종로구 서울공예박물관에서 전시물을 관람하고 있다. 연합뉴스

김혜경 여사와 호잔젤라 다시우바 브라질 영부인이 23일 서울 종로구 서울공예박물관에서 전시물을 관람하고 있다. 연합뉴스

이에 잔자 여사는 "브라질 현지에서도 관련 소식들이 큰 사랑을 받고 있다"며 "방한 기간 한국 요리와 문화를 깊이 즐길 수 있었던 만큼, 앞으로도 한국과 함께 다양한 협력을 이어가길 희망한다"고 답했다.


두 여사는 다양한 사회적 문제와 현안에 대해서도 대화를 나눴다. 김 여사는 "잔자 여사께서 왕성한 사회 활동을 이어가며 차별 없는 세상을 만들기 위해 헌신하시는 모습이 매우 인상적"이라고 평가했다.


끝으로 김 여사는 "양국 대통령께서 걸어온 길이 비슷하여 말하지 않아도 서로 통하는 것이 많으실 것 같다"며 "대한민국과 브라질이 상생하며 함께 나아가는 동반자가 되길 바란다"고 강조했다.


한편 이날 두 여사는 서울공예박물관을 찾아 '장인, 세상을 이롭게 하다'를 주제로 한 전시를 관람했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

