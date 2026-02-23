[포토] 저축은행 건전 발전 위한 '금융위원장-저축은행업권 간담회' 개최

이억원 금융위원장과 오화경 저축은행중앙회장을 비롯한 저축은행업권 관계자들이 23일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 건전 발전을 위한 금융위원장-저축은행업권 간담회'에 참석해 기념촬영 하고 있다.







