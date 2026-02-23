이억원 금융위원장과 오화경 저축은행중앙회장을 비롯한 저축은행업권 관계자들이 23일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 건전 발전을 위한 금융위원장-저축은행업권 간담회'에 참석해 기념촬영 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 저축은행 건전 발전 위한 '금융위원장-저축은행업권 간담회' 개최
2026년 02월 23일(월)
이억원 금융위원장과 오화경 저축은행중앙회장을 비롯한 저축은행업권 관계자들이 23일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 건전 발전을 위한 금융위원장-저축은행업권 간담회'에 참석해 기념촬영 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
"한참 비볐는데 증발을 안 해요" 카페서 관광객 당황시킨 '달콤한 소독제' 정체
"아이폰 아니면 절대 안 써" 했는데…삼성폰 5년 만에 '톱3' 오른 이유
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산
치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거
"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다