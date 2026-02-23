본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"가수 박서진이 날 업고 꽃밭 걸었다"…5억 복권 1등 당첨자 사연 소개

박지수인턴기자

입력2026.02.23 14:39

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"명절에 드라이브 나갔다가 구매"
"박서진 꿈 꾸고 1등"…당첨 여부 재차 확인

가수 박서진. 장구의신 엔터테인먼트

가수 박서진. 장구의신 엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

가수 박서진이 자신을 업고 꽃밭을 걸었던 꿈을 꾼 후 복권 1등에 당첨됐다는 사연이 전해졌다.


지난 19일 동행복권 당첨자 이야기에는 스피또1000 103회차 1등 5억원에 당첨된 당첨자의 사연이 소개됐다. 당첨자는 전라남도 해남의 한 복권방에서 스피또1000을 구매했으며, 평소 '당첨됐으면 좋겠다'는 희망으로 소액씩 구매하고 있었다고 전했다.

당첨자는 "명절 연휴 때 배우자와 바람 쐬러 드라이브 나갔다가 근처 판매점에서 스피또 5장을 구매했다"며 "귀가 후 복권을 긁었는데 놀랍게도 5억원에 당첨됐다. 어리둥절하고 믿기지 않아 몇 번을 했고, 다시 확인하고 싶은 마음에 구매했던 판매점까지 찾아가 당첨 여부를 재차 확인했다"고 말했다.


최근에 기억 남는 꿈을 는 질문에는 "최근 여러 가지 꿈을 꿨는데, 그중 가수 박서진님이 저를 업고 꽃밭을 거니는 꿈이 가장 기억에 남는다"며 "돌아보니 이 꿈이 행운을 가져다준 것 같다"고 답변했다.


스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기