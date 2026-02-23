이재준 전 시장 북콘서트 성료…"행정 넘어 '경영'으로 고양 재도약"

이재준 전 고양시장, '경영 전문가' 비전 선언

유은혜·한준호 등 정계 인사 총출동

"고양의 경제 심장 다시 뛰게 할 것"

이재준 전 고양시장이 지난 21일 고양시에서 자신의 저서 '바이러스보다 강한 희망을 만나다'와 '돈 버는 시장'을 주제로 북콘서트 '사람 그리고 책'을 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 두 권의 저서에 기술된 민선 7기 고양시장으로서의 혁신 성과를 되짚어보고 퇴임 후 경기도주식회사 대표이사로서 쌓은 경영 철학을 바탕으로 고양시의 미래 비전을 시민들과 공유하기 위해 마련되었다.

행사는 어린이들의 깜찍하고 활기찬 식전 공연으로 문을 열어 시작부터 화기애애한 분위기를 자아냈다. 현장에는 유은혜 전부총리 한준호 국회의원 강득구 최고위원 등 주요 정계 인사와 고양시민 수백 명이 참석해 행사장을 가득 메웠으며, 행사장 외부 복도까지 시민들이 몰려 이재준 전 고양시장에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

축사에 나선 유은혜 전 부총리는 "이재준 전 고양시장은 시민의 삶을 바꾸는 섬세한 행정의 가치를 아는 사람"이라며 격려를 보냈고, 한준호 의원 역시 "이 전 시장은 현장과 실무에 강한 리더"라며 지지를 표명했다.

행사에 참석한 한 시민은 "책을 판매하지 않는 북콘서트라는 점이 인상적이었다"며 "성과를 나열하는 자리가 아니라 도시의 방향을 구체적으로 설명하는 자리였다"고 말했다.

이재준 전 고양시장은 북콘서트 토크를 통해 "시장은 단순한 행정가를 넘어 도시의 가치를 극대화하고 그 이익을 시민에게 환원하는 '경영자'가 되어야 한다"고 강조했다. 그는 특히 경기도주식회사 대표 시절 거둔 경영 성과를 언급하며, "공공 영역에 효율적인 경영 마인드를 도입했을 때 시민들이 체감하는 복지와 혜택은 더욱 커질 수 있다"고 역설했다.

이어 "안심콜과 드라이브스루 검사소 등 고양시가 시작해 세계적 표준이 된 사례들은 모두 시민의 불편을 해결하려는 치열한 고민의 결과"라며 "이제 고양시는 행정의 시대를 넘어 시민의 이익을 최우선으로 하는 '경영의 시대'로 나아가야 한다"고 포부를 밝혔다.

행사 마지막 순서로는 이 후보와 주요 내빈, 시민들이 함께 '고양의 미래'를 응원하며 파이팅을 외치는 기념 촬영이 진행되었다. '

캠프 관계자는 "이번 북콘서트를 통해 이재준 전 고양시장의 정책적 역량과 경영 전문가로서의 비전이 시민들에게 잘 전달되었을 것"이라며 "앞으로 고양시의 재도약을 위한 구체적인 행보를 이어갈 예정"이라고 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



