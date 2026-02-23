정몽규 HDC 회장, 경영 회고록 '결정의 순간들' 출간

자동차·아파트 산업과 함께한

선택과 책임에 대한 소회 담아

HDC그룹은 다음 달 창립 50주년을 앞두고 정몽규 회장이 직접 저술한 사사(社史) '결정의 순간들'을 출간한다고 23일 밝혔다.

HDC그룹에 따르면 해당 책은 현대가 창업 세대의 도전과 글로벌 협상, 독립의 과정, 그리고 도시와 인프라를 만들어오며 쌓아 온 혁신과 책임 경영의 순간들을 정몽규 회장의 시점에서 정리한 기록을 담았다.

해방 이후 성장기 한국 사회에서 자동차가 이동 방식을 바꾸고, 아파트가 주거 문화를 재편해온 과정을 산업사적 맥락 속에서 풀어낸 HDC그룹의 사사이자 산업사라고 회사 측은 설명했다.

정 회장은 이 책에서 현대자동차부터 현대산업개발·HDC그룹까지로 이어진 경영 활동 속에서 마주한 선택의 순간들, 그 결과를 감당해 온 시간에 대해서도 기록했다.

책은 크게 3장으로 구성됐다. 1장은 현대가 창업 세대의 결정적 순간과 자동차 산업의 태동기를, 2장은 아파트 시대의 개막, 도시 개발의 역사, 현대산업개발의 기업사를 교차 서술했다. 또 현대산업개발의 강남 개발 비화, 아이파크 프로젝트, 사고와 위기를 겪으며 신뢰를 회복하는 과정도 담겼다. 3장에서는 정 회장의 경영적 통찰을 중심으로 책임, 신념, 위기 대응, 브랜드 전략, 장기 경영 철학 등을 기술했다.

정 회장은 책에서 "사업은 완벽이 아니라 최적을 찾는 과정"이라며 "결정은 순간이지만 책임은 시간 속에서 증명된다. 그리고 그 시간을 감당하는 태도가 결국 기업의 미래 경쟁력을 결정한다"고 밝혔다.

책은 이날부터 주요 온라인 서점에서 사전 예약 판매를 시작했다.





