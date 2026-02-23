[포토] 김정관 장관, 미 IEEPA 판결 관련 민관합동 대책회의 참석

김정관 산업부 장관이 23일 서울 중구 대한상의에서 열린 '미 IEEPA 판결 관련 민관합동 대책회의'에 참석, 모두발언을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>