본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

"포켓몬이 내 차 속으로" 현대차 포켓몬 테마 출시

오현길기자

입력2026.02.23 08:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고객 위한 특별한 디자인 경험

현대자동차는 포켓몬코리아와 협업해 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다.


현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

AD
원본보기 아이콘

현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

원본보기 아이콘

테마는 '포켓몬 피카츄 전광석화', '포켓몬 메타몽 월드' 두가지이며, 포켓몬 디자인이 적용된 'ccNC 인포테인먼트 클러스터 디스플레이'의 색상과 그래픽, 내비게이션 운행 정보, 시동을 걸고 끌 때 나오는 애니메이션 등을 통해 이동의 여정을 몰입감 있는 감성과 스토리로 채울 수 있다.

포켓몬스터 테마는 마이현대 애플리케이션을 통해 대표차량을 등록하고 현대차 블루링크 스토어에서 구매할 수 있다. 적용 대상 차량은 ▲디 올 뉴 팰리세이드 ▲아이오닉 9 ▲디 올 뉴 넥쏘 ▲더 뉴 아이오닉 6 ▲2026 쏘나타 디 엣지 ▲더 뉴 스타리아로 추후 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 적용 차종을 확대해 나갈 계획이다.


현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

현대자동차는 포켓몬코리아와 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다. 포켓몬 디스플레이 테마. 현대차

원본보기 아이콘

현대차 관계자는 "포켓몬코리아와 협업은 자동차라는 이동 수단을 자신만의 스타일로 꾸미고 표현하고자 하는 고객들의 니즈를 반영한 것"이라며 "커넥티드카 시대에 발맞춰 고객이 차량에서 느낄 수 있는 경험의 가치를 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

에베레스트 6.8배 높이 접시 쌓였다…밀라노 동계올림픽 '역대급 소비'

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기