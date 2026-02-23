"포켓몬이 내 차 속으로" 현대차 포켓몬 테마 출시

고객 위한 특별한 디자인 경험

현대자동차는 포켓몬코리아와 협업해 포켓몬 디스플레이 테마를 출시한다고 23일 밝혔다.

테마는 '포켓몬 피카츄 전광석화', '포켓몬 메타몽 월드' 두가지이며, 포켓몬 디자인이 적용된 'ccNC 인포테인먼트 클러스터 디스플레이'의 색상과 그래픽, 내비게이션 운행 정보, 시동을 걸고 끌 때 나오는 애니메이션 등을 통해 이동의 여정을 몰입감 있는 감성과 스토리로 채울 수 있다.

포켓몬스터 테마는 마이현대 애플리케이션을 통해 대표차량을 등록하고 현대차 블루링크 스토어에서 구매할 수 있다. 적용 대상 차량은 ▲디 올 뉴 팰리세이드 ▲아이오닉 9 ▲디 올 뉴 넥쏘 ▲더 뉴 아이오닉 6 ▲2026 쏘나타 디 엣지 ▲더 뉴 스타리아로 추후 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 적용 차종을 확대해 나갈 계획이다.

현대차 관계자는 "포켓몬코리아와 협업은 자동차라는 이동 수단을 자신만의 스타일로 꾸미고 표현하고자 하는 고객들의 니즈를 반영한 것"이라며 "커넥티드카 시대에 발맞춰 고객이 차량에서 느낄 수 있는 경험의 가치를 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



