[날씨]다시 찾아온 추위…아침 기온 5~10도 '뚝'

장희준기자

입력2026.02.23 07:04

월요일인 23일은 전국 대부분 아침 기온이 전날보다 5~10도가량 큰 폭으로 떨어져 춥겠다.


이날 오전 5시 기준 기온은 서울 -1.2도, 수원 -2.8도, 청주 -0.1도, 전주 -1.5도, 광주 0.6도, 제주 5.9도, 대구 2.1도, 부산 3.3도, 울산 1.1도, 창원 3.4도 등이다. 한파특보가 발효된 일부 전남·경상권을 중심으로 전국 대부분 지역이 영하권에 들겠다. 바람도 강해 체감온도는 더욱 낮겠다.

서울 중구 명동에서 외투와 방한용품을 껴 입은 외국인 관광객이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

서울 중구 명동에서 외투와 방한용품을 껴 입은 외국인 관광객이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

낮 기온은 3∼12도로 예보됐다.


하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 차차 흐려지겠다.


강원 산지와 동해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 화재 예방에 각별히 유의해야겠다. 다만 24일 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리면서 건조함은 해소될 전망이다.

미세먼지 농도는 전날 오후부터 중국 북동부 지역에서 발원한 황사가 이날 새벽부터 북풍 기류를 따라 유입되면서 인천·충남은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 서울·인천·경기 북부는 늦은 오전에, 충남은 낮에 일시적으로 '매우 나쁨'이 예상된다. 경기 남부·강원권은 늦은 오후에, 대전·세종·충북·전북·전남은 낮에, 제주권은 오전부터 저녁까지 '나쁨'이 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
