태진아·이재용, 전한길 콘서트 출연설 난색 "정치 행사 안 해"

전한길 "행사업체 말 믿었을 뿐" 해명

가수 태진아가 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길씨가 관여된 콘서트 출연진 명단에 이름이 올라간 것과 관련해 주최 측을 상대로 법적 대응에 나섰다. 함께 사회자로 지목된 방송인 이재용씨도 "접촉한 사실조차 없다"며 항의했다.

22일 유튜브 채널 '전한길 뉴스'는 3월2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 태진아, 이재용 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 올렸다.

태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 "며칠 전 행사 관계자가 찾아와 일정을 문의해 '스케줄은 가능하다'고 이야기한 바 있다"며 "지방선거를 앞둔 상황이라 혹시 정치 관련 행사는 아닌지 물었지만 '킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사'라고 답변했다"고 설명했다.

소속사는 해당 관계자를 명예훼손 혐의로 고소·고발하고, 허가 없이 사진을 사용한 유튜브 채널 '전한길뉴스'에 대해서도 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다. 그러면서 "태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다"고 강조했다.

포스터를 본 이재용씨는 "전한길씨가 누구인지도 모르고 이번 행사와 관련해 주최 측으로부터 어떤 연락도 받은 적이 없다"고 선을 그었다. 그는 "지인들의 연락을 받고 나서야 자신의 이름이 포스터에 올라간 사실을 알게 된 것으로 확인했다"며 "정치적 행사에 참여할 생각은 전혀 없다"고 문화일보에 말했다. 이씨는 "프리랜서 방송인으로서 정치적 중립을 지키는 것이 철칙"이라며 주최 측에 명단 삭제를 요구했다.

행사 주최 측인 유튜버 전한길씨는 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 "행사업체로부터 포스터를 받아 출연진을 소개했을 뿐인데 갑자기 고발한다니 당황스럽다"며 "태진아 측이 정치적 외압과 부담 때문에 이렇게 대응한 듯해 이해는 된다"고 말했다.

전씨 측 법률 대리인인 이성직 변호사는 "가수 섭외와 홍보물 제작은 정식 도급 계약을 맺은 행사 준비 전문 업체가 전담했다"며 "전한길뉴스는 섭외 과정의 소통 오류에 직접 관여하지 않았다"고 해명했다.

현재 해당 행사의 홍보물에서 태진아의 사진과 이름은 삭제된 상태다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



