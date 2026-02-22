트럼프 "그린란드에 병원선 보내 주민치료"…시민들 "미국 의료에나 신경쓰길"

1000개 병상 보유한 해군 병원선 그린란드행



그린란드 병합을 강하게 주장해온 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 미 해군 병원선을 보내 주민들을 치료하겠다고 밝혔다.

미 해군의 병원선 컴포트호.

21일(현지시간) 미국 CNN 등 외신은 트럼프 대통령의 이 같은 움직임은 관세, 무력 사용 암시 등 거의 모든 수단을 동원해 그린란드 편입을 추진하면서 동시에 유화적인 제스처를 취하는 트럼프 대통령 특유의 '강온양면책'의 일환으로 해석된다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 제프 핸드리 루이지애나 주지사와 회동한 직후 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "제대로 치료받지 못하고 아픈 많은 사람을 돌보기 위해 병원선을 보낸다"며 "지금 가고 있다"라고 밝혔다.

현재 미 해군은 각각 1000개의 병상을 보유한 대형 병원선 두 척을 운용하고 있다. 백악관은 이 가운데 어떤 병원선을 보낼지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다. 미 해군 역시 언론에 아직 입장을 내놓지 않았다.

트럼프 대통령의 '온건책'에 대한 현지 여론은 싸늘하다. 덴마크 자치령인 그린란드의 5만 6000여명 주민은 무상의료 서비스를 받고 있다. 오를라 요엘센 그린란드 시민운동가는 "고맙지만 사양한다"며 "우리는 비타민이 풍부한 물개 지방 등 전통음식을 먹으면서 건강하게 잘 지내고 있다"라고 이야기했다. 그는 트럼프가 높은 수가 문제로 골치를 앓고 있는 미국 의료에나 신경 쓰는 편이 나을 거라고 선을 그었다.

앞서 트럼프 대통령은 희토류 등 광물이 풍부하고 러시아·중국을 견제할 수 있는 전략적 요충지로 꼽히는 그린란드를 미국 영토로 편입하겠다고 공언해왔다. 트럼프 행정부는 앞서 지난해 국가안보전략(NSS)을 통해 그린란드를 포함하는 서반구에서 외부 경쟁자의 위협을 완전히 차단하겠다고 밝혔다.

올해 초 트럼프 대통령이 기습 작전을 벌여 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 직후 그린란드 병합을 위해 무력 사용까지 배제하지 않겠다고 이야기해 파문을 일으키기도 했다.

이후 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 지난 13일 독일 뮌헨에서 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리와 함께 마코 루비오 미국 국무장관과 '건설적인' 회동을 했다면서도 트럼프 대통령의 그린란드 매입 의지가 변하지 않은 것으로 보인다고 말했다.

한편 2024년 1월 즉위한 프레데릭 10세 덴마크 국왕은 2024년 7월, 지난해 4월에 이어 지난 18일까지 총 세 번 그린란드를 방문했다. 논평가들은 2년도 되지 않는 기간에 3차례 그린란드 방문은 드물다고 전했다. 주요 외신은 트럼프 대통령의 위협 속에 그린란드에 대한 지지와 통합을 표시하기 위해 방문한 것이라고 해석했다.





구나리 기자



