본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

당정청, 22일 美 관세·통상 점검회의 연다

임철영기자

입력2026.02.22 13:53

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일 오후 8시 비공개로 개최
위성락·김용범 실장 주재
'트럼프 상호관세 위법판결' 대응책 논의

청와대·더불어민주당·정부가 도널드 트럼프 미국 행정부의 '상호관세'가 미국 연방대법원에서 위법 판결을 받은 것과 관련한 대응책을 논의하기 위해 22일 오후 비공개로 '미 관세 관련 통상현안 점검회의'를 개최한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

당정청은 이날 오후 8시 서울 종로구 삼청동 금융연수원에서 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장이 주재로 회의를 연다. 이번 회의에 여당에서는 한병도 더불어민주당 원내대표와 한정애 정책위의장, 국회 '대미투자법' 관련 특위 간사인 정태호 의원이 참석하고 청와대에서는 김 실장과 위 실장 이외에 홍익표 정무수석과 윤성혁 산업정책비서관 등이 배석한다. 정부 측에서는 구윤철 경제부총리와 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장, 박윤주 외교부 1차관 등이 참석 명단에 포함된 것으로 전해졌다.


이번 회의에선 미국 연방대법원의 '상호관세' 위법 판결 이후 트럼프 행정부의 추가 관세 조치 가능성이 커진 가운데 대응 방향을 점검할 것으로 보인다. 특히 여당 지도부와 국회 특위 인사가 함께 참석하는 만큼, 통상 이슈를 정부 차원의 대응을 넘어 당정청 공조 체제로 확장하는 모양새다.

청와대는 전날(21일)에도 위성락 안보실장과 김용범 정책실장 주재로 관계부처 회의를 열고 미국 연방대법원 판결의 주요 내용과 파장을 점검했다. 정부는 이번 판결에 따라 미국이 부과 중인 15% 상호관세는 무효가 될 수 있다는 점을 짚는 한편 미국 행정부가 무역법 122조에 따른 '글로벌 관세' 10% 부과 등 후속 조치를 거론한 만큼 추가 조치와 주요국 동향을 면밀히 파악하겠다고 밝혔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓는 유럽의 역대급 홀로서기[글로벌포커스] "우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 66% "퇴근 후, 쉬는 날에도 업무 연락 받아"

"삼전·하닉 입사 보장? 안 가요"…연·고대 '뻥' 차버린 144명의 선택

"그냥 집에서 잘래요"… Z세대, 성관계보다 '이것' 중시한다

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

日 산케이가 또…'다케시마의 날' 맞아 "독도는 일본 땅" 주장

'거짓 정보'로 조회수 장사하곤 탈세…국세청, '부동산 투기조장 유튜버' 등 세무조사

이정현 국힘 공관위원장 "현직도 기준 미달 시 교체"

새로운 이슈 보기