본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

北 사업총화보고 마무리…김정은 "새 투쟁전략 천명"

최태원기자

입력2026.02.22 11:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주요 대외·안보 부문 성과 다뤄졌을 것 추정

북한 노동당 제9차 대회에서 김정은 국무위원장의 '사업총화보고'가 시작 이틀 만에 마무리됐다.

김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

22일 조선중앙통신에 따르면 21일 진행된 당대회 3일 차 회의에서 김 위원장의 사업총화보고가 전날에 이어 진행됐다.


조선중앙통신은 김 위원장의 사업총화보고에서 "우리 국가, 우리 인민의 강렬한 전진 기세와 충천한 자신심에 부응한 새로운 투쟁전략이 천명되었으며 각 부문별 전망 목표들과 그 실행을 위한 과업과 방도들이 상정되었다"고 보도했다.

또한 사업총화보고 내용에 대해 "금후 5년 기간에 사회주의 건설 전반을 확고한 전성과 도약의 궤도 위에 올려세우려는 드팀없는 의지로 일관됐다"며 "대표자들은 전폭적인 지지를 표시했다"고 전했다. 다만 구체적인 내용은 알려지지 않았다.


이날 김 위원장의 사업총화보고와 관련해 최선희 외무상, 장경국 신포시위원회 책임비서 등 2명이 토론을 진행했다. 대외정책 실무 책임자인 최 외무상이 토론자로 나선 만큼 이번 사업총화보고에서는 '적대적 두 국가' 노선이나 대러시아 협력, 대미 정책 등 주요 대외·안보 부문의 성과가 다뤄졌을 것으로 보인다.


또한 다른 토론자로 나선 신포시당 책임비서는 도농격차 해소를 위한 북한의 역점사업인 '지방발전 20×10 정책'의 성과와 과제를 강조했을 것으로 추정된다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓는 유럽의 역대급 홀로서기[글로벌포커스] "우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인제 가면 '신남'?" 인제군, 표지판 키링 굿즈…MZ 저격 성공

"그냥 집에서 잘래요"… Z세대, 성관계보다 '이것' 중시한다

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

철도부터 우주까지…유럽의 힘겨운 '방산 인프라' 홀로서기

"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

새로운 이슈 보기