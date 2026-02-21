[속보] 靑 "대미투자특별법 입법, 차질 없이 진행"
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 靑 "대미투자특별법 입법, 차질 없이 진행"
2026년 02월 21일(토)
[속보] 靑 "대미투자특별법 입법, 차질 없이 진행"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면값도 내리나요?"
스트래티지 CEO "비트코인 0달러 안 되면 100만 달러 간다"
5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" 요청에 출시했더니 '대박' [지금 사는 방식]
"3일 만에 1000억 벌었다" 정부 나서 지원하더니…'발칵' 난리난 中영화
"전국이 몸살, 뉴스 보고 결심"…금괴 53억원어치 기부한 남자의 당부
'왕과 사는 남자' 500만 돌파…'왕의 남자'보다 빠르고 '광해'와 같아
화재 진압했더니 "청소하고 가"…흉기 들고 소방서 찾은 50대
"SK하닉 말단 직원 표정까지 살폈다"…'40억 자산가' 전원주의 투자 비결
왕자 칭호 뺏긴 英 앤드루, 왕위 계승 서열서도 제외되나