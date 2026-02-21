본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국힘 원외, 절윤 거부 장동혁에 "사퇴하라"

최영찬기자

입력2026.02.21 16:09

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"국민 곁으로 돌아갈 유일한 길"

국민의힘 현직 원외 당협위원장 등 25명은 윤석열 전 대통령의 1심 무기징역 선고에도 '절윤'을 거부한 장동혁 대표를 향해 사퇴를 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 입장발표에 앞서 인사하고 있다. 2026.2.20 강진형 기자

장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 입장발표에 앞서 인사하고 있다. 2026.2.20 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘


이들은 21일 성명을 내고 "더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고 사퇴하라"며 "그것만이 우리 보수가 진정으로 국민 곁으로 돌아갈 수 있는 유일한 길"이라고 말했다.


이들은 "12·3 계엄에 대한 법원의 판결 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 우리는 결코 동의할 수 없다"며 "비판 세력을 '절연해야 할 대상'으로 규정하며 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적인 성벽 안에 가두는 자해적 고립에 불과하다"고 비판했다.

그러면서 "민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라"고 덧붙였다.

이번 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장을 비롯해 김경진(서울 동대문을), 김근식(서울 송파병), 오신환(서울 광진을), 이재영(서울 강동을), 장진영(서울 동작갑), 최돈익(안양만안), 함운경(서울 마포을) 등 당협위원장들이 이름을 올렸다.


장 대표는 전날 기자간담회를 통해 12·3 계엄은 내란에 해당한다는 윤 전 대통령에 대해 "무죄추정의 원칙을 적용해야 한다"는 등 1심 판결을 정면으로 반박했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" 요청에 출시했더니 '대박' [지금 사는 방식] 5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

경찰, '주사이모'도 박나래와 같은 날 소환 조사

금값 뛰니…금 3000돈 챙겨 잠적한 금은방 주인

"SK하닉 말단 직원 표정까지 살폈다"…'40억 자산가' 전원주의 투자 비결

금괴 53억원어치 기부한 남자 "○○○에 써 달라"

144년째 짓는 사그라다 파밀리아…높이 172.5m 찍었다

"빨리 휘발유 넣으세요" 기름값 11주 만에 상승 전환

AI 때문에 대량 실업?…딜로이트 "아직 알 수 없다"

새로운 이슈 보기