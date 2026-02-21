국힘 원외, 절윤 거부 장동혁에 "사퇴하라"

"국민 곁으로 돌아갈 유일한 길"

국민의힘 현직 원외 당협위원장 등 25명은 윤석열 전 대통령의 1심 무기징역 선고에도 '절윤'을 거부한 장동혁 대표를 향해 사퇴를 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 입장발표에 앞서 인사하고 있다. 2026.2.20 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘



이들은 21일 성명을 내고 "더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고 사퇴하라"며 "그것만이 우리 보수가 진정으로 국민 곁으로 돌아갈 수 있는 유일한 길"이라고 말했다.

이들은 "12·3 계엄에 대한 법원의 판결 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 우리는 결코 동의할 수 없다"며 "비판 세력을 '절연해야 할 대상'으로 규정하며 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적인 성벽 안에 가두는 자해적 고립에 불과하다"고 비판했다.



그러면서 "민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라"고 덧붙였다.

이번 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장을 비롯해 김경진(서울 동대문을), 김근식(서울 송파병), 오신환(서울 광진을), 이재영(서울 강동을), 장진영(서울 동작갑), 최돈익(안양만안), 함운경(서울 마포을) 등 당협위원장들이 이름을 올렸다.



장 대표는 전날 기자간담회를 통해 12·3 계엄은 내란에 해당한다는 윤 전 대통령에 대해 "무죄추정의 원칙을 적용해야 한다"는 등 1심 판결을 정면으로 반박했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>