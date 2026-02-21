"독도 조선땅인데 왜 들어가?" 日책임자 할복…문서 발견됐다

출어 금지령 위반…하마다 번 책임자 자결

日 정부 올해도 ‘다케시마의 날’ 차관급 파견

일본 시마네현의 '다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날' 행사를 앞두고, 독도 인근 출어를 제대로 통제하지 못한 책임으로 일본 관리가 할복했다는 17세기 사료가 발견됐다.

한일문화연구소는 21일 일본 하마다 번의 도시요리였던 오카다 요리모와 마쓰이 도로가 할복했다는 기록을 '마쓰이 일족' 문서에서 확인했다고 밝혔다. 도시요리는 당시 막부가 파견한 최고 행정 책임자로, 현재의 시장급에 해당하는 직위다.

연구소에 따르면 1696년 1월 29일 도쿠가와 막부는 하마다 번 어민들에게 울릉도와 독도(당시 죽도) 일대가 조선 땅이라며 출어 금지령을 내렸다. 그러나 일부 어민이 이를 어기고 비밀 어로를 하다 적발돼 사형을 당했고, 관리 책임자였던 두 인물도 막부에 소환돼 심문을 받은 뒤 책임을 통감하고 스스로 목숨을 끊었다는 것이다.

김문길 한일문화연구소장은 "이같은 비밀문서를 수백 년간 숨겨놓고 오늘날에도 독도를 죽도라 하며 매년 2월 22일 죽도는 일본 땅이라고 주장하고 있다"며 "해당 자료는 일본 정부 문서 보관소에 소장돼 있다"고 말했다.

어민의 독도 출입을 막지 못한 책임을 지고 담당 관리들이 자결했다는 내용이 담긴 사료. 한일문화연구소

한편 일본 정부는 올해도 시마네현이 주최하는 다케시마의 날 행사에 차관급 인사를 파견하기로 했다. 일본 공영방송 NHK에 따르면 아카마 지로 영토문제담당상은 내각부 정무관을 정부 대표로 보내겠다고 밝혔다.

일본은 2013년 이후 다케시마의 날 행사에 매년 차관급 인사인 정무관을 행사에 참석시키고 있다. 그러나 앞서 다카이치 사나에 총리는 지난해 9월 자민당 총재 선거 당시 토론회에서 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도와 독도 문제가 언급되자 "본래 장관이 다케시마의 날에 당당히 나가는 것이 바람직하다"며 "(한국의) 눈치를 볼 필요가 없고 일본 영토임을 분명히 알릴 필요가 있다"고 발언하기도 했다.

그러나 일본 정부는 다카이치 총리 선출 이후 방향을 선회해 예년처럼 차관급 파견을 결정했다. 이는 한·일 관계가 개선 국면이라는 점을 고려해 수위 조절을 선택한 것으로 풀이된다.





