"日엔화 실질 가치, 31년 전의 35% 수준"…'최약 통화' 등극

지난 1월 실질실효환율 67.73

1973년 변동환율제 이후 최저치 기록

지난 1월 일본 엔화의 실질실효환율이 67.73으로 집계되며, 변동환율제를 도입한 1973년 이후 최저 수준을 기록했다.

14일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에 진열된 엔화. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

니혼게이자이신문(닛케이)은 21일 엔화가 글로벌 통화 대비 크게 가치가 떨어졌다고 보도했다. 과거 1995년 4월의 최고점 193.95와 비교하면 현재 엔화 가치는 약 3분의 1 수준에 불과하다는 것이다.

실질실효환율은 한 나라 통화가 다른 국가 통화 대비 실제 구매력을 얼마나 갖고 있는지를 나타내는 지표다. 기준 연도 대비 수치가 낮으면 해당 통화가 국제 교역에서 상대적으로 약세임을 의미한다. 닛케이는 엔화 약세의 배경으로 장기 경제 침체와 낮은 금리 정책을 꼽았다.

도쿄 외환시장에서는 최근 달러 대비 엔화 가치가 급락하며, 달러·엔 환율은 한때 155엔 초반까지 상승했다. 엔화 매수세를 이끌던 일부 투기세력은 예상과 달리 손실을 보면서 포지션을 정리하는 움직임을 보였다. 일본 정부의 환율 개입 가능성을 염두에 두고 구축한 매수 포지션이 손실 부담으로 인해 축소되고 있다는 분석이다.

미국과 일본 간 금리 격차도 엔화 약세를 부추기는 요인이다. 연준 기준금리는 연 3.5~3.75% 수준이지만, 일본은 0.75%로 낮아 실질금리 측면에서 엔화 보유 매력이 떨어진다는 분석이 나온다. 이에 따라 국제 투자자들은 운용 효율이 높은 달러, 유로, 위안 등으로 자금을 이동시키고 있다.

시장 전문가들은 일본은행이 기준금리를 추가로 인상하거나 매파적 통화정책을 강화하지 않는 한, 엔화 약세 흐름은 당분간 이어질 수밖에 없다고 전망한다. 엔화가 '안전통화'로서의 지위를 회복하려면 일본 금융당국의 명확한 정책 변화가 필요하다는 지적이다.





