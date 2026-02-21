임신 중 커피 안 좋은 줄 알았는데…의외의 효능 있었다

적정 수준 섭취하면 자녀 아토피 감소 경향

인과관계는 미확인…“카페인 섭취량 관리 중요”

임신 중 적정 수준의 커피를 마신 산모에게서 태어난 아이는 아토피피부염 위험이 낮아지는 연관성이 관찰됐다는 국내 연구 결과가 나왔다. 다만 연구진과 전문가들은 이를 커피 섭취를 적극적으로 권장하는 근거로 해석해서는 안 된다는 점도 강조했다.

연합뉴스는 최근 이화의대 환경의학교실 김이준 교수 연구팀이 한국의료정보학회지 최신호를 통해 '한국 어린이 환경보건 출생코호트(Ko-CHENS)' 분석 결과를 공개했다고 21일 보도했다.

연구팀은 2015∼2019년 모집된 임신부와 자녀 3252쌍을 '커피 중단'(1809명), '하루 1잔 미만'(1225명), '하루 1잔 이상'(188명)으로 나눠 자녀의 건강 상태를 3년간 추적했다. 그 결과 임신 중 커피를 적정 수준 섭취한 산모의 자녀에서 아토피피부염 발생 위험이 낮아지는 경향이 확인됐다.

임신 중 하루 1잔 미만으로 커피를 마신 그룹은 커피를 마시지 않은 그룹보다 자녀의 아토피피부염 발생 위험이 11% 낮았다. 하루 1잔 이상 섭취군에서도 위험이 9% 낮아지는 연관성이 관찰됐지만 통계적 유의성은 확보되지 않았다.

천식과 알레르기비염 등 다른 알레르기 질환에서는 커피 섭취와 뚜렷한 관련성이 드러나지 않았다. 연구팀은 커피에 포함된 항산화 물질과 항염 작용, 장내 미생물 환경 변화 등이 태아의 면역 발달 과정에 영향을 미쳤을 가능성을 제시했다.

다만 연구진은 관찰연구의 한계도 분명히 지적했다. 커피 종류, 추출 방식, 동반 식습관 등 다양한 변수가 충분히 반영되지 못했을 수 있는 만큼 인과관계를 단정할 수는 없다는 설명이다. 연구팀은 "임신 중 적당한 커피 섭취가 유아기 아토피피부염 위험 감소와 관련될 수 있음을 보여주는 국내 최초의 출생 코호트 분석"이라면서도 "추가 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다"고 밝혔다.

전문가들은 임신부의 커피 섭취 여부보다 카페인 총량 관리가 중요하다고 강조한다. 커피뿐 아니라 녹차, 초콜릿, 콜라 등에도 카페인이 포함돼 있고 개인별 대사 능력도 다르기 때문이다. 다수 연구와 미국산부인과학회(ACOG)는 임신 중 하루 카페인 섭취를 200㎎ 이하로 제한할 경우 유산이나 조산 위험이 크게 증가하지 않는다는 입장을 제시하고 있다.

일산백병원 산부인과의 한정열 교수는 연합뉴스를 통해 "임신부는 다양한 식품을 통해 카페인을 섭취하게 되는 만큼 총섭취량을 관리하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "권고 기준은 조금씩 차이가 있지만 하루 200㎎ 이하를 유지하는 것이 가장 현실적인 기준"이라고 조언했다.





