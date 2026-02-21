홍준표, '절윤 거부' 장동혁에 "내란정당 수렁…미래 없다"

"강성 지지층만 의식하는 옹색함"

홍준표 전 대구시장이 윤석열 전 대통령의 무기징역 1심 선고 이후에도 "계엄은 내란이 아니다"라는 입장문을 낸 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "강성지지 기반만을 의식해 대표자리만 지키려는 옹색함으로 그 정당을 꾸려 나가기는 어려울 것"이라고 경고했다.

홍 전 시장은 21일 페이스북에 "장동혁 대표의 입장은 이해는 가지만 동의하기 어렵다"며 "1심 판결이 난 이상 대국민 사과를 하고 당을 새롭게 만들어야 하는데 계엄정당, 내란정당의 수렁에서 벗어나지 못하면 그 당은 미래가 없다"고 지적했다. 그는 "곧 추경호 재판이 본격화 되고 신천지, 통일교 수사가 본격화 되면 그 당은 또 한 번 수렁에 빠진다"고 덧붙였다.

또한 홍 전 의원은 박근혜 전 대통령 사례를 언급하며 "박근혜 전 대통령도 1심 선고 후 부득이하게 출당시켰다"며 "윤통도 출당에 버금가는 조치를 취하지 않으면 모든 당 쇄신 노력은 허사가 될 것"이라고 강조했다.

앞서 장동혁 대표는 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 데 대해 "안타깝고 참담하다"고 밝히며, 윤 전 대통령과의 단절 요구에 사실상 반대 입장을 내비쳤다. 그는 국회에서 기자회견을 열고 "아직 1심 판결이다. 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"며 "'계엄이 곧 내란은 아니다'라는 것이 국민의힘 및 다수 헌법학자의 입장"이라고 강조했다.

장 대표는 공수처 내란죄 수사와 관련해 "1심 판결은 이러한 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다"고 주장하며, 윤 전 대통령을 지지하는 '윤 어게인' 세력과의 연대 가능성도 시사했다. 그는 "비록 조금 거칠고 하나로 모여 있지 않다고 해도 우리와 다른 주장을 하는 분들의 목소리 역시 무조건 무시해서는 안 된다"며 제도권 밖에서 활동하는 시민들을 언급했다.

이 같은 발언에 당 안팎에서는 즉각 반발이 이어졌다. 오세훈 서울시장은 "보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다. 분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다"고 말했다. 한동훈 전 대표는 "장 대표를 끊어내지 않으면 보수가 죽는다"고 경고했다. 국민의힘 이성권 의원도 "국민과 싸우는 당 대표가 설 곳은 어디에도 없다"고 비판했다.





