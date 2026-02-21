본문 바로가기
슈주 최시원 "불의필망·토붕와해"…尹 선고날 올린 글 '의미심장'

최승우기자

입력2026.02.21 10:53

수정2026.02.21 10:58

선고 당일 게시…온라인서 다양한 해석 제기
소속사 SM엔터 “악플 강경 법적 대응할 것”

그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 윤석열 전 대통령의 1심 선고 당일 올린 사회관계망서비스(SNS) 게시물로 여러 추측을 낳고 있다.


최시원은 지난 19일 자신의 SNS에 "불의필망, 토붕와해(不義必亡, 土崩瓦解)"라는 문구를 게재했다. 앞서 그는 '불가사의(不可思議)'라는 글을 올렸다가 삭제했고, 이후 '불의필망'을 게시한 뒤 최종적으로 현재 문구로 수정했다.

'불의필망'은 의롭지 못하면 반드시 망한다는 뜻이며, '토붕와해'는 흙이 무너지고 기와가 흩어지듯 완전히 붕괴한다는 의미다. 두 표현을 종합하면 불의한 것은 결국 무너진다는 뜻으로 풀이된다.


슈퍼주니어 멤버 최시원(왼쪽)과 그가 자신의 SNS에 올린 게시물. 최시원 인스타그램 캡처

해당 글은 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 1심 선고가 있었던 날에 올라와서 온라인에서는 다양한 해석이 이어졌다. 보수 성향으로 알려진 그가 윤 전 대통령의 무기징역 선고에 대한 심경을 밝힌 것이 아니냐는 추측이 나왔지만, 최시원은 게시물과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.


이어 그의 과거 행보도 재조명됐다. 최시원은 지난해 보수 성향 활동가인 찰리 커크의 사망 소식에 대해 "미국의 영웅 중 한 명인 찰리 커크의 죽음을 애도한다. 그는 악에 맞서 단호한 사람이었다. 찰리 커크 편히 잠드소서"라는 글을 올렸다가 삭제한 바 있다. 이후 팬 소통 플랫폼을 통해 "정치적 성향을 막론하고 너무 마음 아픈 비극이라 생각해 그를 추모한 것"이라고 해명했다.

한편 슈퍼주니어 소속사 SM엔터테인먼트는 악성 게시물에 대한 법적 대응에 착수했다. 회사는 온라인 신고 센터 '광야119'를 통해 "최근 지속·반복적으로 소속 아티스트에 대해 인신공격, 모욕 등 악의적인 게시물이 작성·게시되고 있음을 확인했다"고 밝혔다.


이어 "자체 모니터링 자료를 토대로 게시글과 첨부 이미지를 면밀히 검토했으며, 확인된 범죄 행위에 대해 법무법인(유한) 세종과 함께 수사기관에 고소장을 제출했다"고 설명했다. 또한 허위 정보 유포와 조롱·경멸성 게시물에 대해서도 증거를 확보해 단계적으로 고소 절차를 확대하겠다고 강조했다.


SM엔터테인먼트는 "아티스트 권익 보호를 위해 어떠한 선처나 합의 없이 민·형사상 법적 조치로 강경 대응할 것"이라고 밝혔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
