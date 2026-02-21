뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
[속보] 백악관 "승용차와 특정 우주항공제품도 임시관세 면제"
"3일 만에 1000억 벌었다" 정부 나서 지원하더니…'발칵' 난리난 中영화
"삼성전자, 주식 더 오르나"…美 '폰 보조금'으로 中 저가폰 겨냥
"나물 무치기 귀찮아!"…꾸미고 나와 3만원 뷔페로, '할줌마 런치' 뜬다
"스케이팅 증오한다" 은반 떠나더니…20살에 '깜짝' 금메달
"이런 전염병 처음" 나이 안 가린 감염에 '비상'…판 뒤집은 변수 '사료'
"제발 팔아달라" 요청에…5만원짜리가 다이소에선 2000원
"위고비 없어도 10㎏ 빠진다더니"…MZ 다이어트 따라했는데 '충격 결과'
'첫 피의자 조사' 박나래, 취재진에 "늦었지만 새해 복 많이 받으세요" 인사
인형이랑 같이 여행 갈래요…中 Z세대가 이끄는 '감정소비' 트렌드
알바하던 내 손 잡은 운명의 파트너…올림픽 화제의 피겨 페어 '리쿠류'
갤럭시 S26 출시 앞두고 '폰 성지' 조용…"소비자 관심은 출고가"