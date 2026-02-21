최민정·김길리, 쇼트트랙 1500m 결승 동반 진출

최민정과 김길리가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에 동반 진출했다. 노도희는 벨기에의 하나 데스멋에 걸려 넘어지며 결승에 오르지 못했다.

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준결승 경기에서 김길리와 최민정은 각각 1조, 3조 1위를 기록하며 결승에 진출했다.

김길리가 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준결승 1조에서 1위로 결승선을 통과하고 있다.

김길리와 노도희는 1조에서 함께 경기를 했다. 김길리는 10바퀴를 남기고 후미에서 선두로 치고올라왔다. 6바퀴를 남기고 이탈리아의 아리아나 폰타나에게 선두를 내줬으나 4바퀴를 남기고 다시 선두로 나섰고 그대로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 노도희는 3바퀴를 남기고 벨기에의 하나 데스멋과 함께 넘어지며 레이스를 마치지 못했다. 김길리의 기록은 2분29초385였다.

최민정은 3조에서 초반 4위를 달리다 9바퀴를 남기로 선두로 치고나왔다. 최민정은 곧바로 코린 스토다드(미국)에게 선두 자리를 내줬다. 최민정은 2위를 유지하다 4바퀴를 남기고 안쪽을 파고들며 선두로 나섰고 결승선까지 그대로 질주했다. 최민정은 준결승에서 가장 빠른 2분20초984를 기록했다.

한편 2조에서는 1위로 통과한 중국의 양징루 외에 나머지 6명 선수가 모두 순차적으로 넘어지는 이변이 잇따르면서 이 종목 세계랭킹 2위와 8위인 코트니 사로(캐나다)와 잔드라 벨제부르(네덜란드)가 결승 진출에 실패했다.





박병희 기자



