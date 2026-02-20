본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

박지원, 지귀연에 "尹에 동정 배풀었나…있을 수 없는 일"

박지수인턴기자

입력2026.02.20 15:46

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"尹측, 항소심서 감형 노릴 것"
"내란 우두머리 사면 금지법 발의해야"

박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자

박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받은 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 "있을 수 없는 일"이라고 비판했다.


20일 박 의원은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'와의 전화 인터뷰에서 "내란 우두머리(윤 전 대통령)에게 최저형을 선고한 재판부에 대해 분노를 느낀다"며 이같이 밝혔다.

법정에서 웃음을 보였던 윤 전 대통령에 대해서는 "비웃는 자세"라며 "일국의 대통령을 한 사람이 내란 쿠데타를 해 가지고 반성도, 사과도 하지 않는 태도가 비웃음으로 나온 것"이라고 꼬집었다. 또 "국민을 무시하고 역사를 무시하는 그가 과연 인간인가. 우리 국민이 얼마나 불행했던 건가"라고 전했다.


내란죄를 인정한 재판부에 판단에 대해서도 목소리를 높였다. 박 의원은 "있을 수 없는 일 아닌가. 거기에다가 최저형을 내리는 것은 뭐라고 표현을 해야 됩니까"라며 "항소심, 대법원 그쪽으로 끌고 가서 또 한 번 길을 타보겠다 하는 그런 작전 아닌가. 우선 재판부부터 그렇게 놀아나고 그 길을 터주고 있는 것"이라고 전했다.


무기징역이 나왔기 때문에 항소심에서 감형이 될 가능성이 있고, 윤석열 전 대통령의 변호인단도 이를 노리고 있다고 분석했다. 박 의원은 "(나중에라도) 내란 쿠데타 사범에 대해서는 사면을 할 수 없도록 법안을 개정하는 것이 당연하다. 만약 김용민 의원이 대표발의한다고 하면 저도 함께 발의하겠다"라고 말했다.

한편 전날 서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 지 판사는 "피고인들의 군과 경찰의 정치적 중립성이 크게 훼손되고 국제사회에서의 대한민국 신임도는 크게 하락했으며, 국가는 극한의 대립이 벌어졌다"고 판시했다.


다만 윤 전 대통령이 65세 이상의 고령인 점, 장기간 공직에 봉사해 온 점 등은 유리한 사정으로 참작해 검찰 구형인 사형이 아닌 무기징역 판결을 내렸다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기