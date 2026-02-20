스타벅스 통임대 건물도 내놨다…하정우, 종로·송파 건물 잇달아 매물로

하정우 4개 건물 중 2개 매물로

배우 하정우가 소유하고 있는 서울 종로구와 송파구의 건물 매각을 진행 중인 것으로 전해졌다. 각각 95억원과 170억원가량에 매각을 원하는 것으로 전해져 실제 매매가 성사될 경우 하정우의 손에는 약 265억원이 쥐어질 것으로 보인다.

배우 하정우. 워크하우스컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

하정우, 보유 빌딩 4곳 중 2곳 매각 추진…95억· 170억 규모

19일 한경닷컴에 따르면 하정우는 서울 종로구 관철동 건물과 송파구 방이동 건물 매각을 진행 중이다. 한때 5개의 빌딩을 매입하며 부동산 투자에 활발한 모습을 보였던 하정우는 2021년 강서구 화곡동 건물을 매각한 이후 줄곧 4개 건물을 소유해 왔다.

매물로 나온 관철동 빌딩은 지하철 1호선 종각역 피아노거리 인근에 위치하고 있다. 하정우가 2018년 12월 평당 3억4000만원, 총 81억원에 매입했다. 매각이 논의 중인 가격은 95억원으로 평당 매각가는 3억9000만원이다. 대지 78.7㎡ 연면적 467.2㎡ 지상 7층 건물인데 가챠샵과 네일숍 등이 임대해 있다.

방이동 빌딩은 하정우가 2019년 1월 평당 6208만원, 총 127억원에 매입했다. 매물로 올라온 가격은 170억원으로 평당 가격은 8310만원이다. 현재 스타벅스가 통으로 임대해 사용 중인데 임대차 계약 기간은 2031년까지로 파악됐다.

상권 침체 지역은 보류

하정우는 이들 건물 외에도 강원 속초 금호동 건물과 서울 서대문구 대현동 상가 등 총 4채의 부동산을 보유하고 있다. 다만 속초와 대현동 자산은 이번 매각 대상에서 제외된 것으로 전해졌다. 인근 상권 위축으로 시세가 매입가 대비 하락한 상황이라는 분석 때문이다.

앞서 하정우는 2018년 7월 73억3000만원에 매입한 화곡동 건물을 3년 만인 2021년 3월 119억원에 매각하면서 시세차익으로만 45억7000만원의 수익을 거둬 화제가 됐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>