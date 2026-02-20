외교부, 日외무상 '독도 영유권' 주장에 "즉각 철회해야"…주한공사 초치

외교부는 20일 일본 외무상이 국회 외교연설에서 독도 영유권을 주장한 데 대해 강력 항의하고 즉각 철회할 것을 요구했다. 한국의 고유 영토인 독도에 대한 일본 외무상의 이 같은 주장은 13년째 되풀이되고 있다.

외교부는 이날 대변인 명의 성명을 내고 "일본 정부가 외무대신의 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다"고 요구했다.

외교부 대변인은 "일본 정부의 부당한 주장이 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 한다"며 "일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 다시 한번 밝힌다"고 강조했다.

아울러 "일본 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한일관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것"이라고 경고했다.

일본 외무대신이 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 것과 관련해 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 20일 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다. 2026.2.20 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

관련해 외교부는 이날 서울 종로구 청사로 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 초치해 항의했다. 13년째 고질적으로 반복된 일본의 독도 망언에 대해 항의했을 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



