“민원에서 정책으로”… 시민과 더 가까이, 2025년 양산시 옴부즈만 운영보고서 발간

2024년 8건 대비 급증, 의견표명·권고 10건·상담해소 72건 등

경남 양산시 옴부즈만은 2025년 한 해 동안의 활동 상황을 정리한 '2025년 양산시 옴부즈만 운영상황 보고서'를 발간했다.

보고서에는 2025년 고충민원 처리 현황과 주요 사례, 회의를 통한 의견표명과 시정권고 의결 사항 등을 종합적으로 수록해, 옴부즈만의 역할과 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

작년 한 해 양산시 옴부즈만에서 처리한 민원은 총 96건이다. 민원 분야별로는 ▲일반행정 22건(22.9%) ▲도로교통 15건(15.6%) ▲도시건축 22건(22.9%) ▲사회복지 4건(4.2%) ▲기타(환경 민원 등) 33건(34.4%)으로 나타났으며, 처리 유형별로는 ▲의견표명 9건(9.4%), ▲제도개선 시정권고 1건(1%) ▲상담해소 72건(73%) ▲이첩과 기타 14건(16.6%)으로 집계됐다.

한상철 대표 옴부즈만은 "운영상황 보고서 발간을 통해 옴부즈만의 활동 내용을 시민에게 투명하게 공개하고, 앞으로도 시민 권익 보호와 청렴한 행정 구현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

'2025년 양산시 옴부즈만 운영상황 보고서'는 시 홈페이지를 통해 누구나 열람할 수 있다.





