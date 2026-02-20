본문 바로가기
[포토] 표정 굳은 정청래 민주당 대표

강진형기자

입력2026.02.20 10:47

[포토] 표정 굳은 정청래 민주당 대표
정청래 더불어민주당 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 회의실에 들어서고 있다.





