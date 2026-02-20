[포토] 회의실 들어서는 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련해 입장발표하기 위해 연단으로 이동하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>