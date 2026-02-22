본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

[주말엔게임]"게임도 명절이 싸다"…스팀·PS5 최대 85%까지 할인 판매

공병선기자

입력2026.02.22 08:00

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설 명절을 끼고 글로벌 게임 유통 플랫폼들이 큰 폭의 할인 행사를 진행 중이다. 10만원에 가깝던 유명 게임을 85% 할인된 가격으로 이용할 수 있다는 소식에 게이머들은 할인 행사를 반겼다.


글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀은 지난 12일부터 1인칭 액션 역할수행게임(RPG) 사이버펑크 2077 등 설 명절 맞이 게임 할인 행사를 진행하고 있다. 사이버펑크 2077 홈페이지

글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀은 지난 12일부터 1인칭 액션 역할수행게임(RPG) 사이버펑크 2077 등 설 명절 맞이 게임 할인 행사를 진행하고 있다. 사이버펑크 2077 홈페이지

AD
원본보기 아이콘

22일 업계 등에 따르면 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀은 지난 12일부터 설 명절 맞이 할인 행사를 진행하고 있다. 스팀은 2016년부터 중국 등 아시아 시장을 노려 설 명절에 맞춰서 대규모 할인 행사를 열었다. 게이머들은 장바구니에 담아놨던 게임들을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

일인칭 액션 역할수행게임(RPG) 사이버펑크 2077은 기존 6만6000원에서 55% 할인된 2만9700원에 판매되고 있다. 스파이더맨 리마스터드는 60% 할인된 2만5120원, 라스트오브어스1은 50% 할인된 3만1400원, 고스트 오브 스시마는 40% 할인된 2만5120원, 디아블로4는 40% 할인된 3만7440원, 검은신화: 오공은 25% 할인된 4만8600원 등으로 구매 가능하다.


가족이나 친구, 연인과 즐길 수 있는 게임도 대폭 할인 중이다. 2인용 협동 게임 잇 테익스 투는 80% 할인된 8800원으로 구매할 수 있다. 또 다른 협동 게임 오버쿡드2는 6500원으로 75% 할인됐다. 최대 4명까지 플레이할 수 있는 오버쿡드2는 2018년 글로벌 비디오게임 시상식 더 게임 어워드(The Game Awards)에서 최고의 가족 게임상을 수상하기도 했다.


소니의 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션은 오는 26일까지 할인된 가격으로 멤버십에 가입할 수 있다고 19일 밝혔다. 인스타그램 캡처

소니의 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션은 오는 26일까지 할인된 가격으로 멤버십에 가입할 수 있다고 19일 밝혔다. 인스타그램 캡처

원본보기 아이콘

소니의 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션도 설 명절을 맞아 할인 행사를 진행 중이다. 플레이스테이션5(PS5) 콘솔과 주변 기기 등을 최대 58% 할인하는 행사는 지난 19일까지 진행돼 이미 끝났지만 오는 26일까지 할인된 가격으로 멤버십에 가입할 수 있다. 스페셜 또는 디럭스 멤버십을 12개월 기간으로 가입할 경우 최대 35% 할인받는 게 가능하다. 스페셜 또는 디럭스 멤버십을 가입하면 게임팩을 따로 구매하지 않더라도 최신 월간 게임, 새 게임 체험판 등 즐길 수 있다.

게임도 할인 중이다. 스팀에서는 할인하지 않는 중인 액션 RPG 호그와트 레거시는 기존 9만6600원에서 85% 할인된 1만4490원에 구매할 수 있다. 이외 클레르 옵스퀴르: 33 원정대는 10% 할인된 4만9320원, 발더스게이트3는 25% 할인된 4만8600원, NBA2K26은 70% 할인된 2만5440원에 구매 가능하다. 이미 스팀에서 할인하고 있는 잇 테익스 투(80%), 검은신화: 오공(25%), 라스트오브어스1(58%) 등도 이전보다 저렴한 가격에 플레이스테이션에서 즐길 수 있다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집안에 '290만원짜리 세탁소' 들여놨어요…쭈글쭈글 옷들 싹 펴졌네[언박싱] 집안에 '290만원짜리 세탁소' 들여놨어요…쭈글쭈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

블랙핑크 "최초 1억 구독자 달성 뜻깊어" 팬들에 감사 인사

"너는 이미 엄마 인생의 금메달"…최민정 품고 달린 母 편지

'왕과 사는 남자' 500만 돌파…'왕의 남자'보다 빠르고 '광해'와 같아

대만 "글로벌 관세 10% 영향 제한적…미국과 긴밀히 소통"

넷플릭스, 캐머런 감독 비판…"파라마운트 거짓 정보전의 하수인"

새로운 이슈 보기