[주말엔게임]"게임도 명절이 싸다"…스팀·PS5 최대 85%까지 할인 판매

설 명절을 끼고 글로벌 게임 유통 플랫폼들이 큰 폭의 할인 행사를 진행 중이다. 10만원에 가깝던 유명 게임을 85% 할인된 가격으로 이용할 수 있다는 소식에 게이머들은 할인 행사를 반겼다.

글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀은 지난 12일부터 1인칭 액션 역할수행게임(RPG) 사이버펑크 2077 등 설 명절 맞이 게임 할인 행사를 진행하고 있다. 사이버펑크 2077 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

22일 업계 등에 따르면 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀은 지난 12일부터 설 명절 맞이 할인 행사를 진행하고 있다. 스팀은 2016년부터 중국 등 아시아 시장을 노려 설 명절에 맞춰서 대규모 할인 행사를 열었다. 게이머들은 장바구니에 담아놨던 게임들을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

일인칭 액션 역할수행게임(RPG) 사이버펑크 2077은 기존 6만6000원에서 55% 할인된 2만9700원에 판매되고 있다. 스파이더맨 리마스터드는 60% 할인된 2만5120원, 라스트오브어스1은 50% 할인된 3만1400원, 고스트 오브 스시마는 40% 할인된 2만5120원, 디아블로4는 40% 할인된 3만7440원, 검은신화: 오공은 25% 할인된 4만8600원 등으로 구매 가능하다.

가족이나 친구, 연인과 즐길 수 있는 게임도 대폭 할인 중이다. 2인용 협동 게임 잇 테익스 투는 80% 할인된 8800원으로 구매할 수 있다. 또 다른 협동 게임 오버쿡드2는 6500원으로 75% 할인됐다. 최대 4명까지 플레이할 수 있는 오버쿡드2는 2018년 글로벌 비디오게임 시상식 더 게임 어워드(The Game Awards)에서 최고의 가족 게임상을 수상하기도 했다.

소니의 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션은 오는 26일까지 할인된 가격으로 멤버십에 가입할 수 있다고 19일 밝혔다. 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

소니의 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션도 설 명절을 맞아 할인 행사를 진행 중이다. 플레이스테이션5(PS5) 콘솔과 주변 기기 등을 최대 58% 할인하는 행사는 지난 19일까지 진행돼 이미 끝났지만 오는 26일까지 할인된 가격으로 멤버십에 가입할 수 있다. 스페셜 또는 디럭스 멤버십을 12개월 기간으로 가입할 경우 최대 35% 할인받는 게 가능하다. 스페셜 또는 디럭스 멤버십을 가입하면 게임팩을 따로 구매하지 않더라도 최신 월간 게임, 새 게임 체험판 등 즐길 수 있다.

게임도 할인 중이다. 스팀에서는 할인하지 않는 중인 액션 RPG 호그와트 레거시는 기존 9만6600원에서 85% 할인된 1만4490원에 구매할 수 있다. 이외 클레르 옵스퀴르: 33 원정대는 10% 할인된 4만9320원, 발더스게이트3는 25% 할인된 4만8600원, NBA2K26은 70% 할인된 2만5440원에 구매 가능하다. 이미 스팀에서 할인하고 있는 잇 테익스 투(80%), 검은신화: 오공(25%), 라스트오브어스1(58%) 등도 이전보다 저렴한 가격에 플레이스테이션에서 즐길 수 있다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



