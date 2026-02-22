매출 5배 폭증·마케팅 없이 1위…진격의 K뷰티[주末머니]

영국서 빠르게 성장

K뷰티가 영국 시장에서 가파르게 성장하고 있다. 오프라인 유통 채널에서의 매출 급증과 함께 온라인 플랫폼에서도 두각을 나타내며, 영국을 교두보로 유럽 전역으로 진출할 가능성이 커지고 있다는 분석이다.

권우정 교보증권 연구원은 최근 'K-뷰티, 영국 화장품 시장도 돌격!' 보고서에서 "최근 영국 화장품 시장 내 K뷰티 영향력이 빠르게 확대되는 가운데 PDRN·센텔라·엑소좀 등 K뷰티 대표 성분들은 이미 대중화되며 소비자 일상에 자리 잡은 것으로 파악된다"며 "K향수, K헤어케어, K파마시 등 신규 카테고리에 대한 영국 소비자들의 관심도 확대되는 추세다"고 이같이 밝혔다.

온오프라인 모두에서 성장세 뚜렷

그는 영국 최대 드럭스토어 체인 부츠(Boots) 내 K뷰티 매출이 1년 만에 5배 이상 증가했다고 말했다. 이어 "특히 K헤어케어 론칭 이후 신규 소비자 유입이 발생하며 K뷰티 브랜드의 고객 유인력이 주목받고 있다"고 덧붙였다. 현재 부츠 스킨케어 최상위 카테고리에는 'Korean skincare'가 독립 섹션으로 자리 잡았으며, 전체 스킨케어 SKU 약 4059개 중 400개 안팎이 K뷰티 제품으로 구성돼 있다. 입점 브랜드는 36개로, 메디큐브, 아누아, 라네즈, 이니스프리, 바이오던스, 조선미녀, COSRX, 메디힐 등이 포함된다. 부츠는 시장 방문과 인공지능(AI) 트렌드 분석을 통해 '메디힐' 브랜드를 직접 발굴했고, 패키징·마케팅·유통을 지원하는 방식으로 K뷰티 브랜드 소싱을 확대 중이다. 메디힐은 2025년 10월 론칭 이후 12월까지 100개 점포에 입점하는 등 빠른 온보딩을 마쳤다.

온라인 채널에서도 성장세는 뚜렷하다. 지난해 영국 틱톡샵 뷰티 카테고리 매출은 전년 대비 60% 증가하며 아마존, 부츠, 룩판타스틱에 이어 소매업체 4위로 올라섰다. 틱톡은 고성장의 주요 배경으로 K뷰티를 지목했다. 영국 틱톡 내 K뷰티 검색량은 전년 대비 125% 증가해 3위를 기록했다. 예를 들어 메디큐브의 '제로모공패드'는 영국에서 전년 대비 400% 이상 성장했다. 메디큐브는 지난해 11월 영국 아마존과 틱톡샵에 론칭한 이후 별도의 로컬 마케팅 없이도 양 플랫폼에서 높은 성과를 기록 중이다. 닥터멜락신 역시 영국 틱톡샵 1위를 차지하는 등 흥행에 성공했으며, 오는 4월 부츠 입점을 앞두고 있다.

"미국 외 유럽 진출 교두보될 것"

수출 지표도 이를 뒷받침한다. 2025년 영국향 화장품 수출액은 49억5000만달러(약 7조1824억5000만원)로 전년 대비 41% 증가했다. 최근 3년 및 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 각각 49%, 33%에 달한다. 2026년 1월 수출액은 2250만달러로 전년 대비 117% 늘었고, 2월 10일 기준 누적 수출액도 590만달러로 전년 대비 85% 증가했다. 성장 속도가 더욱 가팔라지고 있다는 평가다. 권 연구원은 "K뷰티 브랜드들이 본격적인 마케팅을 진행하기 전이라는 점에서 의미있는 결과"라고 분석했다.

시장에서는 영국을 기점으로 프랑스, 독일, 스페인 등 유럽 주요국으로의 확장이 가시권에 들어섰다고 본다. 유럽 화장품 시장 규모는 미국과 유사한 수준으로 평가된다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



