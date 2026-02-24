"최대 3만원 쏜다" 삼성증권, 3월까지 퇴직연금 이벤트

IRP 신규 및 기존 고객 대상 이벤트

삼성증권은 오는 3월까지 '퇴직연금 스타트-업! 이벤트(2026년 시즌1)'를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인형 퇴직연금(IRP) 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있도록 마련됐다. ▲웰컴(Welcome) 이벤트 ▲리스타트(Re-start) 이벤트 ▲IRP 레벨업(Level-up) 이벤트 총 세 가지다.

먼저 웰컴 이벤트는 삼성증권 IRP 신규 고객 대상으로 진행된다. 이벤트 대상 고객이 입금 인정 기간인 2026년1월1일~3월31일 내 IRP 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만을 순입금 할 경우, 달성 고객 전원에게 모바일상품권 1만원권을 지급한다. 다만 IRP 계좌 폐쇄 후 개설하는 경우는 인정되지 않는다.

IRP 계좌 복귀 고객을 대상으로 한 리스타트 이벤트는 별도로 마련됐다. 대상은 2024년 말 기준 IRP 잔고가 100만원 이상이었으나 2025년 들어 IRP 계좌의 순입금액이 10만원 미만인 고객이다. 해당 고객이 입금 인정 기간 내 IRP 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만을 순입금할 경우, 모바일상품권 1만원권을 제공한다.

마지막으로 IRP 레벨업이벤트는 신규 및 기존 고객 모두를 대상으로 한다. IRP 순입금액 규모에 따라 혜택이 차등 지급되며, 최대 3000만원 이상 순입금 시 모바일상품권 3만원권을 달성 고객 전원에게 준다.

이벤트 순입금액 조건은 ▲신규 입금 ▲타사 연금 이전금액 ▲만기된 ISA를 연금으로 전환한 금액을 모두 합산해 산정된다. 또한 웰컴, 리스타트, 레벨업 이벤트는 중복 지급되지 않으며 고객별 최대 혜택 기준으로 한번만 적용된다. 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'을 참고하면 된다.

삼성증권 관계자는 "퇴직연금 계좌는 세액공제와 절세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 필수 자산관리 수단"이라며, "더 많은 고객이 실질적인 혜택을 체감하며 성공적인 노후 준비를 시작할 수 있도록 풍성한 이벤트를 준비했다"고 말했다.

한편 삼성증권은 IRP 외에도 입금 인정 기간 내 삼성증권 DC 신규 가입시 모바일상품권 3만원권을 전원 지급하는 '웰컴 DC 이벤트'도 진행 중이다.





