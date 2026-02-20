"살 빼려고 맞았는데 피부도 좋아졌다"…비만 치료제 의외 효과

일라이 릴리, 젭바운드·탈츠 병용 임상시험

피부개선·체중감량 동시 달성

글루카곤유사펩타이드(GLP)-1 계열 비만 치료제 병용요법이 건선 환자의 피부 증상 개선에 효과가 있는 것으로 나타났다.

글로벌 제약사 일라이 릴리는 18일(현지시간) 보도자료를 통해 중등도~중증 판상 건선과 비만 또는 과체중(체중 관련 동반질환 1개 이상 보유) 성인을 대상으로 한 3b상 공개 임상시험(TOGETHER-PsO) 결과를 발표했다.

이번 임상은 자사 자가면역질환 치료제 '탈츠'(성분명 익세키주맙)와 비만 치료제 '젭바운드'(성분명 터제파타이드)를 병용 투여한 군과 탈츠 단독 투여군을 비교 평가했다. 젭바운드는 터제파타이드 성분의 비만 치료제로, 당뇨병 치료제 '마운자로'와 동일 성분이다.

건선 환자의 모습. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

36주 치료 결과, 탈츠와 젭바운드를 병용 투여한 환자군은 피부 개선과 체중 감량 모두에서 목표치를 충족했다. 병용군의 27.1%는 건선 중증도 지표인 PASI 100(완전 피부개선)과 10% 이상 체중 감소를 동시에 달성했다. 이는 탈츠 단독군(5.8%)보다 크게 높은 수준이다.

주요 2차 평가변수에서도 병용요법은 우수한 결과를 보였다. PASI 100 달성 비율은 병용군이 40.6%로, 단독군(29.0%)보다 약 40% 높았다.

회사 측은 미국에서 건선 환자의 약 61%가 비만 또는 과체중과 최소 1개 이상의 체중 관련 동반 질환을 함께 가지고 있다며, 질환 부담 전반을 동시에 관리하는 치료 접근의 필요성을 강조했다.

이번 연구에는 평균 체질량지수(BMI) 39kg/㎡ 이상인 고도 비만 환자가 포함됐다. 이는 기존 건선 생물학적 제제 3상 임상시험에 참여한 환자군보다 평균 BMI가 약 9~10kg/㎡ 높은 수준이다. BMI 증가는 여러 연구에서 피부 완전개선 달성 가능성을 낮추는 요인으로 보고된 바 있다.

참여 환자의 대부분은 광범위한 피부 병변을 보였으며, 평균적으로 몸 전체의 약 4분의 1에 건선 병변이 퍼져 있었다. 97%는 얼굴, 두피, 생식기 등 삶의 질에 큰 영향을 미치는 부위에 병변이 있었다.

아드리엔 브라운 릴리 면역사업부 사장은 "건선과 비만은 환자의 삶 전반에 영향을 미치는 만성 염증성 질환"이라며 "두 질환을 동시에 치료했을 때 나타난 PASI 100 결과는 임상적 의미를 넘어 치료 가능성을 보여준다"고 말했다.

일라이 릴리 젭바운드. 일라이 릴리 원본보기 아이콘

이상반응은 대체로 경증에서 중등도 수준이었으며, 기존에 알려진 부작용 범위에서 나타났다. 병용군에서 5% 이상 발생한 이상반응은 오심, 설사, 변비, 주사 부위 반응, 투약 오류, 구토, 어지럼증 등이었다. 단독군에서는 주사 부위 반응, 투약 오류, 비인두염 등이 보고됐다.

이번 임상의 책임연구자인 마크 레브월 마운트사이나이 아이칸 의대 피부과 교수는 "건선과 비만은 공통된 염증 경로를 공유하지만, 실제 치료에서는 분리돼 다뤄져 왔다"며 "특히 BMI가 높고 치료가 어려운 환자군에서 PASI 100 결과가 확인된 점은 의미가 크다"고 평가했다.

젭바운드는 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 GIP(포도당 의존성 인슐린분비 촉진 폴리펩타이드)·GLP-1 이중 수용체 작용제 기반 비만 치료제다.

회사 측은 이번 임상시험 결과를 학술지에 게재하고 규제당국과 논의할 예정이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



