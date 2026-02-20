본문 바로가기
트럼프 "일본이 주최하는 가자 지원 모금행사에 한국도 참여"

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.02.20 03:48

트럼프 "일본이 주최하는 가자 지원 모금행사에 한국도 참여"
도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 가자지구의 재건 지원에 한국도 참여할 것이라고 언급했다.


트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 주재한 가자지구 평화위원회 첫 이사회 회의에서 국제사회의 가자지구 지원 노력을 설명하면서 "일본이 방금 원조자금 모금행사를 주최하겠다고 약속했는데 이건 매우 큰 행사가 될 것"이라며 "한국, 필리핀, 싱가포르 등을 포함해 역내 다른 국가들이 참여할 것"이라고 밝혔다.

이어 "난 중국도 참여할 예정이라는 것을 알고 있으며 러시아도 참여할 것이라 생각한다"고 말했다.


트럼프 대통령의 설명대로라면 한국 정부는 일본이 개최하는 행사에 참석해 가자지구 재건을 위해 일정 금액을 공여하겠다는 계획을 밝힐 것으로 예상된다.


평화위는 트럼프 대통령의 주도로 지난 1월 출범했다. 가자지구의 과도기 통치를 사실상 담당하는 기구이며, 트럼프 대통령이 의장을 맡는다.

트럼프 대통령은 세계 각국에 평화위 참여와 재건 자금 제공을 타진하고 있으며 이날 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE), 모로코, 바레인, 카타르, 사우디아라비아, 우즈베키스탄, 쿠웨이트 등 9개국이 총액 70억달러 이상을 공여하기로 했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
