트럼프 "이란과 합의 불발 시 나쁜 일 있을 것"

평화위 회의 연설서 이란 거듭 압박

"한걸음 더 나갈수도…열흘 내 알게 될 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 이란과의 핵 협상에서 합의를 종용하면서, 그렇지 않으면 "나쁜 일"이 일어날 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC의 '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 이사회 회의 연설에서 현재 진행 중인 미국과 이란 대표단의 핵 협상을 거론하며 "좋은 대화가 이뤄지고 있다"고 말했다.

이어 "지난 수년간 이란과 의미 있는 합의를 하는 것이 쉽지 않다는 것이 입증됐지만 우리는 의미 있는 합의를 해야 한다. 그렇지 않으면 나쁜 일이 일어날 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 아울러 지난해 6월 미국의 최첨단 군사 무기를 동원해 이란의 핵 시설을 기습 타격한 것을 언급하기도 했다. 그는 "이제 우리는 한 걸음 더 나아가야 할 수도 있고, 아닐 수도 있다"며 "아마도 우리는 합의를 할 것이다. 여러분은 아마도 앞으로 열흘 안에 결과를 알게 될 것"이라고 말했다.

이는 작년 6월 미군의 대이란 공격보다 공격 대상의 범위가 확대될 수 있다는 것을 암시한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 또 "이란은 핵무기를 가질 수 없다. 아주 간단하다"며 "그들이 핵무기를 보유한다면 중동은 평화를 가질 수 없다"고 강조했다.

한편, 미국은 현재 이란과 핵 협상을 진행하는 와중에 중동에 항공모함 전단 등 대규모 군사력을 배치하며 이란을 압박하고 있다. 미국은 전일 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 군사력을 중동에 집결시켰다. 이에 이번 주말에도 이란에 대한 즉각적인 공격이 가능하다는 보도가 이어지며 긴장이 극대화되고 있다.





