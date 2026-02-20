본문 바로가기
"코스피 7900까지 간다"…반도체 호황 업고 목표치 '쭉쭉' [3분 브리프]

입력2026.02.20 08:00

00분 54초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①'코스피 7900' 전망 등장…"반도체 이익 상향에 지수 눈높이↑"
②엔비디아, HBM4 투트랙 전략 짜나…최상위 성능중심·차상위 보완 유력
③한국형 BDC 다음달 도입…벤처투자·증시 활성화 기대

MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감

○이란 공습 임박 관측에 위험 회피

○블루아울 사모펀드 환매 중단도 악재 작용

Top3 NEWS
■ "코스피 7900도 가능" 삼전·하닉 투톱 질주에 쭉쭉 올라간 전망치
○삼성전자 주가 장중 19만원도 넘어
○반도체 호황에 코스피 전망치 상향 잇달아
○하나증권 가장 높은 코스피 7900 전망
■ "삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동
○더 비싸지만 고성능, 삼성 HBM4
○출하 앞둔 제1공급사 하이닉스
○물량에서 성능 중심으로 변화할까
■ 주식처럼 거래하는 벤처투자펀드 BDC, 코스닥 영향은
○다음 달 한국형 BDC 도입
○비상장 벤처·혁신 기업에 투자
○우량 중소형사 안정적 자금 제공
그래픽 뉴스 : 세 낀 매물 풀렸지만…전·월세 시장 영향은 '제한적'
○양도세 보완책에도 전세 매물 감소 지속
○서울 전세 물량 1년 새 30% 급감
○전문가들 "전셋값 상승세 지속 가능성"

the Chart : "남들 10% 벌 때 난 20% 번다" 수익률 톱10 '싹쓸이'한 레버리지 ETF
○올들어 ETF 수익률 톱10 모두 레버리지
○높은 수익률 올릴 수 있지만 위험부담 커
○단일 종목 레버리지 ETF도 상장 예정

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 케이뱅크 청약, 확정공모가 8300원


해외

00:00 미국 잠정주택매매 (MoM) (1월)

02:00 미국 원유재고

02:00 미국 쿠싱 원유 재고

03:00 미국 30년물 TIPS 국채 입찰

06:45 뉴질랜드 무역수지 (MoM) (1월)

06:45 뉴질랜드 무역수지 (YoY) (1월)

08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (1월)

08:30 일본 국내 CPI (MoM) (1월)

10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월)

16:00 영국 소매판매 (YoY) (1월)

16:00 영국 근원 소매판매 (YoY) (1월)

22:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 GDP (QoQ) (4분기)

22:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (12월)

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (2월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (2월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 0℃(2) ｜최고기온 : 13℃(6℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

