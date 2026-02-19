본문 바로가기
전주시, 대중교통비 지원제도 'K-패스' 확대 시행

호남취재본부 백건수기자

입력2026.02.19 15:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'모두의 카드' 전면 도입
65세 이상 노인 환급률 상향(20%→30%)

전주시가 연령과 이용금액에 따라 대중교통 이용료를 더 할인받을 수 있는 '대중교통 지원제도(K-패스)'를 개편해 맞춤형 교통복지 실현에 나선다.

전주시는 올해부터 K-패스 기본형을 확대해 대중교통을 이용하는 65세 이상 노인에 대한 혜택을 늘리고, K-패스 정액형 '모두의 카드'를 도입해 고빈도 이용자가 추가 혜택을 받도록 하는 등 대중교통 지원제도를 개편했다고 19일 밝혔다.


이번 개편의 핵심은 정액형 '모두의 카드' 도입이다. 일정 기준금액을 초과해 대중교통을 이용하면 초과분 전액을 환급받을 수 있는 방식이다.

환급 기준 금액은 연령과 가구 유형에 따라 차등 적용된다. 구체적으로 ▲일반 5만5,000원 ▲청년·노인·2자녀 가구 5만 원 ▲3자녀 이상 가구 및 저소득층 4만 원을 각각 초과할 경우 초과 금액을 전액 환급받을 수 있다.


이를 통해 전주시는 통학·출퇴근 등 정기 이용자에게 실질적인 교통비 절감 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.


아울러 올해부터 K-패스 기본형을 확대해 65세 이상 노인들의 환급률도 기존 20%에서 30%로 상향됐다.

K-패스는 국민·농협 등 27개 카드사에서 전용 교통카드를 발급받아 사용할 수 있으며, K-패스 앱 또는 누리집을 통해 회원가입 및 카드 등록을 완료해야 환급 혜택을 받을 수 있다.


환급 방식은 사전 선택 없이 해당 월의 대중교통 이용 내역에 따라 시스템이 가장 유리한 방식(기본형 또는 모두의 카드)을 자동 적용한다. 전국의 시내버스, 마을버스, 지하철 등 모든 대중교통에 적용되며, 수도권뿐 아니라 지방 모든 지역에서도 자유롭게 사용할 수 있어 전국적인 대중교통 이용 활성화에 기여할 것으로 기대된다.


K-패스는 기존 정기권과 병행 운영되며, 시민들은 자신의 이동 패턴에 맞는 방식을 자유롭게 선택할 수 있다.


전주시는 더 많은 시민이 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 카드 발급 시, 전북은행, 신협, 새마을금고 창구에서 회원가입 안내 및 등록 지원 등 대면 서비스를 제공하고 있다. 특히 고령층과 디지털 취약계층의 접근성을 높이기 위한 현장 홍보에도 주력하고 있다.


실제로 전주시는 지난달 16일부터 지난 3일까지 ▲노인 공익활동 참여자 발대식(1,175명) ▲효자시니어클럽 노인 일자리 교육(626명) ▲전주시니어클럽 노인역량 활용사업단 통합교육(1,131명) 등 주요 행사 현장에서 총 2,900여 명을 대상으로 전단을 배포하고, 현장 설명을 통해 이용 방법과 환급 절차를 상세히 안내했다.


전주시 관계자는 "대중교통을 더 많이 이용할수록 환급 혜택이 커지는 구조가 완성됐다"면서 "시민 개개인의 이동 습관에 맞는 제도를 선택할 수 있도록 다양한 홍보와 지원을 지속하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
