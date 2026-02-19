오세훈 "10년 뒤 완전히 새로운 강북"…기금 신설해 16兆 투입(종합)

'다시, 강북전성시대 2.0' 발표

투자재원 확보…4.8조 기금 신설

교통 인프라 개선…산업 거점 확보

"짧게는 4년, 길게는 10년 뒤 교통·산업·일자리가 어우러진 완전히 새로운 강북을 만나게 될 것입니다."

서울시가 16조원을 투입해 강북 지역 교통망을 혁신하고 미래 먹거리 산업 거점을 조성한다. 오세훈 서울시장은 19일 서울시청에서 기자설명회를 열고 강남·북 균형발전을 실현하기 위한 '다시, 강북전성시대 2.0'을 발표했다.

그는 "16조원의 재원을 강북에 집중 투자해 강북을 더 이상 베드타운이 아닌, 대한민국의 다음 성장을 이끄는 핵심축으로 키워가겠다"고 강조했다.

오세훈 서울시장이 19일 '다시, 강북전성시대 2.0' 기자설명회에서 발표하고 있다. 서울시 제공

16조 어디에 쓰나…사업별 투입 규모 보니

서울시는 2024년 강북의 노후주거지, 상업지역에 대한 규제를 완화하고 개발을 활성화하는 40개 사업 추진 계획을 발표한 바 있다. 총 16조원이 투입되는 이번 강북전성시대 2.0 계획에는 교통 인프라 구축(8개)과 산업·일자리 확충(4개) 등 총 12개 사업이 포함됐다. 강북을 서울의 새로운 정체성이자 미래 성장축으로 육성해 글로벌 톱 5 도시 도약의 발판으로 삼겠다는 비전이 담겼다.

사업별 예산 투입 규모를 보면 ▲강북지하고속도로 3조4000억원 ▲강북 횡단선 2조6000억원 ▲동부 간선도로 지하화 3조3000억원 ▲우이신설선 연장 4700억원 ▲면목선 신설 1조원 ▲서부선 신설 2조원 ▲동북선 건설 1조7000억원 ▲노후 역사 환경개선 1조원 ▲세운지구 녹지생태도심 조성 5000억원 ▲서울아레나 조성 3600억원 등이다.

이번 2.0 발표에는 재원 마련에 대한 구체적인 방안이 포함된 점이 특징이다. 시는 국비(2조4000억원)와 민자(3조6000억원)를 제외한 시비 10조원을 마련하기 위해 '강북전성시대기금(가칭)'을 새롭게 조성하기로 했다.

이 기금은 서울고속버스터미널 등 민간개발 사전협상을 통해 확보된 공공기여금(현금)과 공공부지 매각수입 등을 재원으로 한다. 공공기여란 개발사업 중 땅의 용도 변경 등으로 발생하는 이익을 공공시설 설치, 부지 제공, 현금납부 등으로 지역사회와 공유하기 위한 제도를 말한다. 총 4조8000억원 규모의 강북전성시대기금은 주민 삶의 질 향상을 위한 교통 인프라 구축에 우선적으로 투자한다.

서울역 북부, 동서울터미널 등 노후 공간→비즈니스 중심지로

오 시장은 강남과 강북의 사업체 수와 교통 인프라 격차를 비교하며 강북 개발 사업의 당위성을 설명했다. 2024년 기준으로 강남 3구의 총 사업체 수는 강북 3구(노원·도봉·강북)에 비해 2.7배 많고, 지하철 1개 역당 인구수는 강남이 2만6000명, 강북이 5만6000명으로 2배 넘게 차이 난다. 지하철역 또한 강남은 61개, 강북은 19개로 강남이 강북보다 3.2배 많다고 서울시는 밝혔다.

오랜 기간 방치됐던 서울역 북부역세권은 2029년 전시·호텔·업무 시설이 응축된 강북의 코엑스로 거듭날 전망이다. 최대 39층 규모의 랜드마크 건물 5개 동을 건립하고, 2000명 이상 수용 가능한 국제 전시·회의 시설을 도입하는 등 비즈니스 중심지로 만들겠다는 구상이다.

준공 후 40년이 지난 동서울터미널은 환승센터와 상업, 문화시설이 어우러진 지상 39층 높이의 초대형 복합공간으로 재탄생한다. 강변북로와의 접근성을 높이고 환승 동선을 최적화해 이동 편의성을 강화한다. 이를 통해 동북권의 핵심 일자리·상업 허브로 재편한다는 계획이다.

이밖에 DMC 랜드마크 부지, 서부면허시험장 부지, 삼표레미콘 부지, 광운대역 물류부지 개발과 서울아레나 개관 등을 통해 대규모 일자리·산업 거점으로써 지역경제 활성화에 기여할 예정이다.

용적률 완화 등 규제 풀어…민간 개발 활성화 유도

이번 2.0 계획에는 새로운 도시개발사업 모델인 '성장거점형 복합개발사업'과 '성장잠재권 활성화 사업'을 도입하기로 했다. 상업·업무·주거 기능이 복합된 성장거점형 복합개발사업의 경우 도심·광역중심지(종로·중구 일대, 청량리 등) 그리고 환승역세권(반경 500m 이내)에서 비주거 용도를 50% 이상 확보하면 일반상업지역의 용적률을 최대 1300%까지 완화한다.

또한 비역세권 지역의 활력을 회복하기 위해 통일로·도봉로·동일로 등 폭 35m 이상의 주요 간선도로변을 대상으로 성장잠재권 활성화 사업을 신규 추진한다.

아울러 평균 공시지가의 60% 이하 자치구(8개 추정)는 이번 신규사업과 기존 역세권 활성화 사업의 공공기여 비중을 30%까지 낮춰 민간 개발사업의 활성화를 유도할 계획이다.

교통인프라 개선사업은 지난달 발표한 '강북횡단 지하도시고속도로'를 비롯해 ▲월계IC~대치IC 15.4㎞ 구간 지하화 ▲우이신설 연장선(솔밭공원~방학역) ▲2027년 동북선 개통 ▲노후 지하철 20개역에 대한 환경 개선 사업 등을 차질 없이 진행한다는 계획이다.

오 시장은 "강북횡단 지하도시고속도로는 노후화된 내부순환로와 동부간선도로를 철거하고 지하에 왕복 6차로의 도시 고속도로를 신설하는 대규모 사업"이라며 "고가도로가 사라진 지상 공간은 시민들을 위한 공간으로 돌려줄 것"이라고 설명했다.

2024년 예비타당성(예타) 문턱을 넘지 못한 강북 횡단선의 경우 경제성과 사업성을 개선해 재추진 기반을 마련하기로 했다. 현재 예타 통과를 위한 초기 단계로, 개통까지 10년 정도 걸릴 것으로 예상된다. 공사가 진행 중인 우이신설 연장선(4690억원), 동북선(1조7000억원)과 면목선, 서부선 등을 연계해 강북권 교통 네트워크의 빈틈을 촘촘히 메운다는 방침이다.

오 시장은 "이제 강북이 서울의 발전을 이끌 차례"라며 "강북이 도약하면 서울의 성장 기반은 더욱 탄탄해지고 서울의 경쟁력이 높아질수록 대한민국의 미래 또한 한층 더 넓어질 것"이라고 내다봤다.





김보경 기자



